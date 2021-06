Nuova BMW Serie 2 Coupé: appuntamento al Festival of Speed 2021

All’ormai imminente Festival of Speed 2021 di Goodwood, in programma dal giorno 08 al giorno 11 di luglio, sarà svelata la nuova BMW Serie 2 Coupé. Nota anche come modello G42, la seconda generazione della coupé compatta bavarese condividerà la piattaforma modulare CLAR a trazione posteriore con la roadster BMW Z4.

La sportiva M240i al top di gamma

Esteticamente, la nuova BMW Serie 2 Coupé sarà in linea più con lo stile della Serie 8 Coupé e non con il design della Serie 4 Coupé. Molto probabilmente, quindi, non avrà la calandra a doppio rene di grandi dimensioni. Il top di gamma, invece, sarà rappresentato dalla versione sportiva M240i con il motore a benzina 3.0i TwinPower Turbo a sei cilindri in linea da 374 CV di potenza e 500 Nm di coppia massima, abbinato sia al cambio automatico Steptronic Sport ad otto rapporti che alla trazione integrale xDrive.

Aspettando la nuova M2

In arrivo sul mercato europeo nel corso del mese di novembre, la nuova generazione della BMW Serie 2 Coupé sarà disponibile con il propulsore diesel 2.0d TwinPower Turbo per la declinazione 220d, nonché con l’unità a benzina 2.0i TwinPower Turbo per le configurazioni 220i e 230i, tutte dotate solamente del cambio automatico Steptronic ad otto rapporti. Per il 2023, invece, è previsto il debutto della nuova M2.