BMW Serie 2 Coupé 2021: pronta al debutto

La nuova BMW Serie 2 Coupé del 2021 sta per arrivare. La Casa bavarese ha appena pubblicato una serie di foto di uno dei muletti di prova e, dicono, la fase di sviluppo si sta già avvicinando alla fine. Tra poche settimane, infatti, inizierà la produzione, il che significa che gli ingegneri hanno già centrato l’obiettivo di ciò che vogliono offrire ai clienti: e si parla di pure sensazioni BMW. Il che vuol dire concetti come la trazione posteriore, un motore a sei cilindri in linea, una distribuzione dei pesi 50/50, una rigidità torsionale aumentata del 12% e un nuovo telaio progettato per migliorare l’agilità e la maneggevolezza.

M240i xDrive Coupé, la punta di diamante della gamma

Il fiore all’occhiello del catalogo della nuova Serie 2 Coupé arriverà sotto il nome di M240i xDrive Coupé, la cui potenza sarà di 374 CV. Il sei cilindri sarà combinato con un cambio automatico Steptronic Sport a otto rapporti e un sistema di trazione intelligente xDrive con differenziale sportivo M che darà una chiara priorità di guida all’asse posteriore. I dati provvisori per il consumo combinato e le emissioni medie sono rispettivamente di 8,2 l / 100 km e 186 g di CO2 / km.

Questa nuova generazione della Serie 2 Coupé sarà inoltre accompagnata da uno sterzo più preciso ed intuitivo che, come optional, potrà essere sostituito da uno sterzo sportivo variabile per una maggiore riduzione nelle curve più strette e impegnative. La mitica pista del Nürburgring Nordschleife è servita come banco di prova imbattibile per regolare tutti questi parametri meccanici e rendere la nuova Serie 2 Coupé una sportiva compatta e, soprattutto, divertente da guidare.