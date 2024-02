Nuova BMW M5: preoccupa l’aumento di peso

Che siano berline, coupé, berline o SUV, la tendenza generale è che quasi tutte le nuove auto sul mercato siano più grandi e più pesanti dei modelli precedenti. Per cercare di compensare parzialmente questo aumento di peso, i produttori stanno aumentando la potenza e la coppia, un approccio che sembra essere seguito anche dalla nuova BMW M5, secondo quanto riportato dal Bimmer Post.

L’aumento di peso della nuova BMW M5 preoccupa e non poco la casa tedesca

Secondo quanto riportato dal Bimmer Post, la superberlina, conosciuta con il nome in codice G90, sarà equipaggiata con il V8 ibrido plug-in di XM. Questo sistema di propulsione dovrebbe generare una potenza totale di 718 CV. Si dice che il motore a benzina biturbo da 4,4 litri eroghi 577 CV e 750 Nm di coppia, mentre il motore elettrico dovrebbe contribuire con una potenza di 194 CV e 280 Nm di coppia.

Le caratteristiche tecniche della nuova BMW M5 sono certamente impressionanti, ma il peso dell’auto solleva alcune preoccupazioni. Si stima che la nuova M5 pesi ben 2.435 kg, una cifra significativamente più alta rispetto al suo predecessore F90, con un aumento di circa 453 kg. Per confronto, si dice che la nuova Porsche Panamera Turbo E-Hybrid abbia lo stesso peso, incluso il conducente.

Inoltre la nuova BMW M5 aumenterà anche di dimensioni rispetto al modello attuale. Secondo le ultime informazioni trapelate, sarà 36 mm più lunga e 70 mm più larga rispetto alla normale Serie 5. Ciò significa una lunghezza di 5.096 mm e una larghezza di 1.970 mm per la berlina, mentre la distanza tra i due assi supererà i 2.995 mm. E non dobbiamo dimenticare che ci sarà anche una station wagon, la M5 Touring, che non sarà solo più grande, ma anche più pesante.