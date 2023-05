Bmw XM: la super car arriva finalmente in Italia

BMW XM è il primo modello completamente inedito che non deriva da nessuna altra auto di BMW ad essere lanciato sul mercato dalla divisione M della casa automobilistica tedesca. Si tratta di un SUV di grandi dimensioni che per la prima volta nella storia di questa divisione di BMW porta nella sua gamma una vettura con motore ibrido plug-in. La scelta di puntare su un SUV che fino a qualche tempo fa poteva essere considerata controcorrente, oggi invece si rivela più attuale che mai. Infatti questo modello rappresenta il perfetto anello di congiunzione tra le auto ad alte prestazioni di BMW M e le lussuose ammiraglie di BMW.

Arriva finalmente in Italia la nuova BMW XM

BMW XM è un SUV lungo 5,11 m. Si tratta di un veicolo dotato di una certa presenza che di sicuro non passa inosservato in strada. Il modello infatti presenta uno stile dal carattere deciso con alcuni elementi tipici dello stile delle auto della casa bavarese ma anche con alcune caratteristiche inedite. Per quanto riguarda la parte anteriore spicca sicuramente la presenza del doppio rene di grandi dimensioni che ormai è una caratteristica immancabile nelle nuove auto del produttore. Accanto ad esso trovano posto i gruppi ottici, che al pari delle recenti Serie 7 e X7 sono disposti su due livelli.

Per quanto riguarda la zona laterale che presenta fiancate davvero imponenti, la cosa che spicca maggiormente nella nuova BMW XM è senza dubbio la presenza di grandi cerchi in lega da 23 pollici. La zona che sorprende maggiormente di questo SUV rimane comunque quella posteriore. Qui spiccano i gruppi ottici che si sviluppano in orizzontale come nelle più recenti novità introdotte da BMW con un portellone che appare estremamente pulito e dove appare il lettering del modello. Sempre al posteriore altra particolarità è rappresentata dai terminali di scarico che per la prima volta in una vettura di BMW M sono di forma esagonale e si sviluppano in verticale.

Sicuramente però gli interni sono il luogo dove il mix tra lusso e prestazioni trova il suo apice nella nuova BMW XM. Questi, concettualmente parlando, sembrano essere stati suddivisi in due zone distinte. In quella anteriore plancia, volante e tunnel centrale seguono lo stesso linguaggio di design degli altri modelli di BMW M. Qui inoltre troviamo un doppio schermo curvo costituito da due display di 12 e 14 pollici. Nella parte posteriore invece la vettura sembra puntare maggiormente sul lusso nel pieno stile delle ammiraglie di BMW. La qualità percepita è elevatissima. Qui infatti troviamo spazi enormi e cura maniacale dei dettagli. Basta pensare che anche i montanti sono rivestiti in pelle creando così un ambiente completamente rivestito.

BMW XM dispone di un sistema ibrido plug-in composto da un motore V8 di 4.4 litri turbo da 489 CV e da un motore elettrico da 197 CV per una potenza complessiva di 653 CV per 800 Nm di coppia, numeri record per BMW M. Infatti nonostante il peso la vettura accelera da 0 a 100 in appena 4,3 secondi. Inoltre grazie alla presenza di una batteria da 25,7 kWh, questa auto dispone di una autonomia elettrica di circa 80 km. Infine per quanto riguarda i prezzi si parte da 181.500 euro con il modello che così è già completo di tutto. Solo pochi optional possono essere aggiunti.