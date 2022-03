Nuova Bmw M4 CSL, il teaser nascosto in un video ufficiale

Tra le novità più “spinte” firmate Bmw che arriveranno nel 2022 troviamo in cima alla lista la nuova e potentissima Bmw M4 CSL, ovvero la declinazione più estrema della Serie 4 sviluppata dal reparto M della Casa di Monaco. Negli scorsi mesi, la vettura è stata avvista più volte completamente camuffata durante i classici test su strada, ma adesso per la prima volta si mostra senza veli in un video ufficiale.

Sfuggente novità

Il filmato in questione girato da Bmw prende il nome di “For the 50 years. One team. One passion”, ma la cosa divertente è che al suo interno è stata “nascosta” la protagonista del nostro articolo, ovvero la tanto attesa M4 CSL. Il video si presenta infatti -almeno all’apparenza – come uno spot dedicato alle celebrazioni dei 50 anni di storia del reparto Motorsport del Costruttore bavarese, ma se si osserva bene è possibile notare un teaser della futura sportiva targata Bmw. Tra i secondi 36 e 38 del filmato è possibile scorgere due esemplari “molto speciali”: nel dettaglio si può osservare la speciale M4 di colore grigio ripresa dall’alto un secondo esemplare giallo mentre si sposta all’intero del parcheggio. I frame sono talmente veloci che per osservare bene le vetture è necessario rallentare il video ad una velocità di 0,5x sfruttando l’apposita funzione del player di Youtube (cliccando l’icona dell’ingranaggio). La vettura di colore grigio si vede in modo chiaro nell’anteprima del video, dove è possibile apprezzare le sue modifiche rispetto ad una “normale” M4.

Le novità estetiche e meccaniche

Rispetto alle M4 “standard”, le CLS si distinguono per il nuovo paraurti anteriore dotato di splitter maggiorato, anche la calandra a doppio rene è differente, mentre il cofano motore sfoggia due inediti elementi. Non manca infine un generoso spoiler posteriore dedicato ad ottimizzare l’aerodinamica del veicolo. Dal punto di vista tecnico e meccanico, la M4 CLS dovrebbe vantare un peso alleggerito di 100 kg e un motore potenziato probabilmente per raggiungere un picco di 550 CV e 650 Nm di coppia massima. Il debutto ufficiale della nuova Bmw M4 CSL potrebbe essere al Concorso d’Eleganza Villa d’Este in programma dal 20 al 23 maggio, mentre la produzione della vettura partirà il prossimo luglio.