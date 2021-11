BMW si prepara a celebrare i 50 anni della divisione Motorsport

La divisione “M” (Motorsport) di Bmw si prepara a celebrare un anniversario decisamente importante e dalla connotazione marcatamente sportiva: il 24 maggio 2022 si festeggeranno i 50 anni dalla nascita del brand che caratterizza i modelli ad alte prestazioni della Casa di Monaco. Per questa occasione, il costruttore bavarese sta preparando una serie di novità che interesseranno tutta l’offerta targata “Bmw M”.

Logo celebrativo e 50 livree speciali

Tra le numerose iniziative spicca il nuovo logo “BMW Motorsport” che si richiama quello storico utilizzato dalla M1 del 1978. Quest’ultimo – posizionato su cofano, portellone e coprimozzi – farà bella mostra di sé su tutti modelli “M” e sulle versioni equipaggiate con allestimento “M Sport” che verranno prodotti a partire da marzo 2022. Per aumentare il livello di personalizzazione, saranno disponibili anche ben 50 tinte speciali realizzate per determinati modelli che verranno prodotti nel 2022. Tra le numerose livree troveremo anche: Dakar Yellow, Fire Orange, Daytona Violet, Macao Blue, Imola Red e Frozen Marina Blue.

Nuovi modelli

Come se non bastasse saranno svelati anche alcuni modelli inediti sviluppati dalla divisione “M”. Nel corso del prossimo anno debutteranno la BMW M3 Touring e la nuova generazione della M2. La familiare sportiva dovrebbe ricevere il medesimo powertrain delle M3 e M4, declinato nei livelli di potenza da 480 e 510 CV, mentre la coupé dalle forme compatte dovrebbe sviluppare circa 490 CV. Dovrebbe inoltre aggiungersi successivamente una versione speciale basata sull’attuale M4, avvistata nei mesi scorsi durante alcune fasi di test effettuate sul circuito del Nurburgring. La ciliegina sulla torta sarà però rappresentata dal primo modello elettrico BMW M: si parla di un bolide in grado di sviluppare oltre 1.200 CV.

Eventi e kermesse

Non mancheranno ovviamente numerosi eventi e kermesse per festeggiare degnamente questo importante anniversario: per l’occasione, infatti, Bmw sarà presente al Concorso d’Eleganza Villa d’Este, al Goodwood Festival of Speed e al Concorso d’Eleganza di Pebble Beach.