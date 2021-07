BMW M4: nuove indiscrezioni per la rediviva CSL

Nuove indiscrezioni per la BMW M4 CSL che, molto probabilmente, sarà mossa dal motore a benzina 3.0i TwinPower Turbo a sei cilindri in linea da ben 550 CV di potenza. Rispetto all’attuale coupé M4 Competition da 510 CV, migliorerà il rapporto tra peso e potenza, soprattutto perché la massa sarà alleggerita con numerose componenti in fibra di carbonio.

Prodotta in serie limitata

Il suddetto propulsore della nuova BMW M4 CSL sarà abbinato alla trazione posteriore, ma non al cambio manuale a sei marce. Infatti, sarà previsto l’abbinamento solo con il cambio automatico Steptronic Sport ad otto rapporti. La vettura sarà prodotta in serie limitata, dal mese di luglio del 2022 al mese di febbraio del 2023, assieme alla berlina M3 CS con cui condividerà gran parte della meccanica.

La maggiore sportività nei dettagli

Tra le specifiche caratteristiche della nuova BMW M4 CSL figureranno i cerchi in lega dedicati da 19 pollici anteriori e 20 pollici posteriori, lo spoiler posteriore a tutta larghezza, elementi specifici della carrozzeria come lo splitter anteriore e il diffusore posteriore, i fari in linea con la recente M5 CS, il volante in Alcantara, i sedili sportivi in carbonio, i freni a disco in carboceramica, l’assenza di climatizzatore e sistema multimediale iDrive.