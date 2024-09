La nuova Audi Q5, giunta alla sua terza generazione, è pronta a conquistare il mercato con un design sportivo e una tecnologia innovativa che esalta prestazioni, comfort e sostenibilità. Lanciata per la prima volta nel 2008, questa nuova versione si distingue per l’adozione di soluzioni all’avanguardia che migliorano l’esperienza di guida. La piattaforma modulare PPC (Premium Platform Combustion) utilizzata, condivisa con la A5, è progettata per motori a combustione anteriore longitudinale e include la tecnologia mild-hybrid a 48 Volt, migliorando efficienza e prestazioni.

Il design della nuova Q5 segna un netto passo avanti rispetto alla generazione precedente, con linee più sportive e moderne. La silhouette è caratterizzata da una linea di cintura ascendente e un frontale dominato dal classico single frame rialzato, completato da una struttura a nido d’ape tridimensionale. I fari affilati e i marcati blister sui passaruota enfatizzano la trazione integrale quattro, mentre al posteriore spicca una fascia luminosa che collega i gruppi ottici, conferendo al SUV un look dinamico ed elegante.

La digitalizzazione è uno dei punti forti della nuova Audi Q5, grazie all’architettura E3 1.2 che gestisce in modo integrato tutte le funzionalità del veicolo. Il sistema di infotainment include l’Audi Digital Stage, composto da un cockpit virtuale da 11,9 pollici, un display curvo da 14,5 pollici per il conducente e un ulteriore schermo da 10,9 pollici per il passeggero. Non manca un assistente vocale avanzato potenziato da intelligenza artificiale, che rende l’interazione fluida e personalizzata grazie a ChatGPT.

La gamma motori della nuova Q5 è ricca e diversificata, con tre opzioni tutte dotate di tecnologia mild-hybrid a 48 Volt e cambio S tronic a 7 rapporti. Le motorizzazioni includono il 2.0 TFSI da 204 CV e il 2.0 TDI da 204 CV, entrambi disponibili con trazione anteriore o integrale quattro ultra, che attiva la ripartizione della coppia al retrotreno solo quando necessario. Al top di gamma si trova la potente Audi SQ5 con motore V6 3.0 TFSI da 367 CV.

La nuova Audi Q5 arriverà nelle concessionarie italiane entro il primo semestre del 2025, pronta a ridefinire gli standard del segmento SUV con il suo mix di eleganza, sportività e innovazione tecnologica.