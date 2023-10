Nuova Alfa Romeo MiTo: il suo ritorno potrebbe fare rumore [RENDER]

Alfa Romeo MiTo, la piccola e sportiva utilitaria del marchio italiano, è una vettura che ha lasciato ottimi ricordi nei tanti clienti del Biscione che hanno avuto il piacere di guidarla. Sono in tanti infatti che si augurano che una nuova generazione possa tornare sul mercato in futuro. Ovviamente la vettura tornerebbe nelle vesti di auto completamente elettrica. Si tratta di un progetto che non è ancora stato confermato da Alfa Romeo, ma che stuzzica la fantasia di molti appassionati.

Ecco come potrebbe apparire una nuova Alfa Romeo MiTo

La nuova Alfa Romeo MiTo sarebbe basata sulla piattaforma STLA Small di Stellantis, il gruppo che controlla lo storico marchio milanese e altri brand come Fiat, Peugeot e Citroen. Il design della nuova generazione, che ricordiamo al momento non è prevista nei piani del Biscione, è stato immaginato qualche tempo fa in un render dal designer e creatore digitale Mirko del Prete. Le immagini mostrano un modello compatto dalle linee accattivanti che potrebbe offrire una interessante fonte di ispirazione per una futura entry level del marchio.

Ricordiamo che al momento Alfa Romeo sembra avere altri piani. Nel 2024 lancerà un nuovo SUV compatto di cui nelle scorse settimane sono apparse sul web le prime immagini. A seguire toccherà alle nuove generazioni di Giulia e Stelvio che dovrebbero essere svelate tra il 2025 e il 2026. Infine nel 2027 è previsto l’arrivo di una nuova ammiraglia, una vettura pensata per fare bene soprattutto nel mercato auto degli Stati Uniti. Dopo il 2027 dovrebbero arrivare altri modelli e chissà che non ci sia spazio anche per una nuova Alfa Romeo MiTo.