Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio: ecco come cambieranno con la futura generazione

Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio sono le future generazioni dei due celebri modelli di segmento D del Biscione che lo scorso anno il CEO di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato ha confermato ufficialmente. Il loro debutto dovrebbe avvenire nel 2025 e nel 2026. La prima ad arrivare dovrebbe essere la nuova berlina il cui debutto potrebbe avvenire nel corso del 2025. Questa dovrebbe essere la prima auto solo elettrica ad essere lanciata da Alfa Romeo sul mercato. Un anno prima debutterà un SUV compatto che avrà anche una versione elettrica ma in gamma sarà presente anche un modello a combustione.

La nuova Alfa Romeo Giulia nascerà su piattaforma STLA Large e sarà leggermente più grande come dimensioni rispetto al modello attuale. Ancora una volta il luogo di produzione prescelto per questo modello dovrebbe essere l’Italia, molto probabilmente Cassino come la prima generazione. L’auto dovrebbe avere uno stile ancora più sportivo ed elegante rispetto al modello attuale. Il capo del design di Alfa Romeo vorrebbe dare ancora più carattere e personalità a questa auto. La gamma dei motori sarà formata da soli propulsori elettrici che andranno da 350 cavalli fino ai circa 1000 cavalli della versione Quadrifoglio con autonomie fino a 800 km con una ricarica completa.

Nel 2026 sarà la volta della nuova Alfa Romeo Stelvio. Anche questa vettura sarà solo elettrica, avrà la stessa piattaforma STLA Large di Giulia e gamma di motori simile. Qui vi mostriamo dei render che ipotizzano quello che potrebbe essere l’aspetto di queste due auto quando finalmente arriveranno. Ricordiamo che le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio continueranno ad avere un ruolo importante nella gamma del Biscione ancora per molti anni.