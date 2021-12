Non sempre vince il più grosso: Discovery colpisce una Yaris e si ribalta [Video]

Un video pubblicato su Twitter mostra l’incidente occorso a un Land Rover Discovery Sport che, in una rotatoria, ha toccato a bassa velocità il lato posteriore destro di una ben più compatta Toyota GR Yaris. In casi del genere verrebbe da immaginare che ad avere la peggio sia il veicolo più piccolo e leggero.

Qui, invece, a pagare il dazio maggiore è stato il SUV inglese, che si è ribaltato, mentre la piccola bomba nipponica, pensata per il più puro piacere di guida, si è fatta solo qualche lieve ferita. Pochi avrebbero scommesso un centesimo su questo esito per un tamponamento del genere, considerando che il Discovery Sport ha una massa in ordine di marcia di oltre 2 tonnellate.

Lo scontro fisico ha visto finire a terra, sull’immaginario ring, il mezzo più muscoloso e pesante. Speriamo che nessuno si sia fatto male. Non si hanno notizie di feriti: questo ci rasserena, permettendoci di approfondire il tema.

Le cause di questi incidenti

Ad incidere sul ribaltamento del Land Rover Discovery ci ha pensato il particolare angolo di contatto, con la ruota del SUV bloccata dal passaruota della Toyota GR Yaris. Quest’ultimo ha fatto da perno per far ruotare a terra il veicolo più grande. Si tratta di un tipico caso di ribaltamento con impuntamento (tripped rollover) che avviene quando alla forza trasversale o longitudinale che agisce sul veicolo subentra un vincolo che ne arresta improvvistamente il moto, innescando la giravolta.

Stiamo parlando di una delle cause più frequenti per questa tipologia di incidenti, che spesso prendono forma quando una delle ruote anteriori urta un ostacolo, come un masso, un muretto o un’altra barriera bassa. Anche un paraurti di un’auto meno sviluppata in altezza può produrre lo stesso effetto: il video odierno lo conferma. Il tripped rollover si compie pure quando il veicolo, in perdita di aderenza, scivola con forza lateralmente, andando a colpire il cordolo che delimita la carreggiata.

Il ribaltamento può avvenire per tante altre cause: il superamento in fuoristrada dell’angolo massimo di inclinazione laterale, una tecnica di guida irresponsabile che porti ad affrontare una curva a velocità eccessiva e robe del genere. Bisogna dire che i SUV, per la collocazione alta del loro baricentro, sono più predisposti a finire a testa in giù. Secondo la National Highway Traffic and Safety Administration (NHTSA), questi veicoli hanno una probabilità doppia rispetto a berline e coupé di ribaltarsi in caso di incidente.