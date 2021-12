Land Rover Discovery Sport 2022: novità, aggiornamenti, prezzi

A poco meno di un anno e mezzo dall’ultimo aggiornamento (in ordine di tempo), Land Rover prepara il terreno al debutto della nuova edizione “Model Year 2022” di Discovery Sport. Il compact-SUV di fascia premium in grado di ospitare fino a sette persone, svelato in chiave 2022 insieme alla nuova gamma Range Rover Evoque, è già disponibile alle ordinazioni in Italia: i prezzi partono da 40.550 euro.

Nel dettaglio, le novità riguardano l’arrivo di due ulteriori allestimenti (“Urban” e “Black”, che vanno ad aggiungersi alle declinazioni SE, R-Dynamic SE ed R-Dynamic HSE), un più ampio assortimento di contenuti in materia di digitalizzazione, infotainment ed ausili attivi alla guida, e nuove motorizzazioni.

Serie speciali

Discovery Sport Black

Equipaggiata con l’unità motrice turbo benzina da 290 CV, la prima delle due serie speciali dello Sport Utility compact di Solihull presenta una serie di finizioni esterne ed interne caratterizzate dalla predominanza della tinta nera.

Discovery Sport Urban Edition

In questo caso, la seconda delle novità di gamma si basa sull’allestimento R-Dynamic S, qui arricchito con elementi di stile ad hoc: finiture in Shadow Aluminium, rivestimenti in tessuto scamosciato Luxtec per i sedili, verniciatura in nero a contrasto per il tetto. Cinque le varianti cromatiche disponibili: Carpathian Grey, Firenze Red, Santorini Black, Ostuni White, Hakuba Silver.

Novità infotainment

Riguardo alle tecnologie digitali di bordo, Land Rover Discovery Sport 2022 porta in dote il modulo infotainment Pivi Pro di ultima generazione, con aggiornamenti software OTA (Over-the-air) disponibili in forma gratuita mediante eSIM integrata con doppio modem e programmabili a seconda delle singole esigenze dell’utente, in modo da garantire il costante upgrade di cartografie, App multimediali e funzionalità del veicolo senza che sia necessario dovere recarsi in concessionaria per ogni release.

Ancora più in dettaglio, illustra Land Rover, le funzionalità online comprendono Spotify integrato nell’infotainment con dati inclusi, connettività Bluetooth per due device portatili nello stesso momento, e la ricarica wireless con opzione di amplificazione del segnale.

Benessere a bordo

Il display centrale permette inoltre, a conducenti e passeggeri, il controllo della qualità dell’aria nell’abitacolo: un sistema intelligente di filtraggio dell’aria impedisce l’espansione, all’interno della cabina, del particolato più fine (anche al di sotto di PM2,5). Questa tecnologia si aggiunge alla già esistente funzione di ionizzazione dell’aria, con l’obiettivo di bloccare odori persistenti, allergeni e pollini. L’attivazione del sistema avviene mediante la selezione della modalità “Purify”

Nuovi ADAS

Le novità hi-tech adottate da Land Rover Discovery Sport 2022 comprendono anche una gamma di funzioni avanzate di assistenza attiva alla guida, come il Rear Traffic Monitor, il Rear Collision Monitor (che utilizza i sensori radar per il costante controllo della parte posteriore del veicolo), e – a richiesta – la 3D Surround Camera, che vanno ad affiancare le tecnologie ClearSight Ground View e ClearSight Interior Rear View Mirror presentate nel 2019.

Motorizzazioni

Sotto al cofano, la gamma delle unità motrici adottate da Land Rover Discovery Sport 2022 prevede, oltre al nuovo Ingenium a benzina da 290 CV che equipaggia l’edizione Black, il sistema Plug-in Hybrid P300e, e le motorizzazioni turbodiesel Mild-hybrid a quattro cilindri D165 e D200 da 163 CV e 204 CV.