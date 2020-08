Land Rover Discovery Sport: la nuova gamma Model Year 2021

Di Dario Montrone venerdì 28 agosto 2020

Ecco la nuova gamma Model Year 2021 della Land Rover Discovery Sport, disponibile nelle versioni 'mild hybrid' D165, D200 e P290, quest'ultima solo nella speciale declinazione Black

Come la Range Rover Evoque, anche la gamma della Land Rover Discovery Sport è stata aggiornata con il Model Year 2021. Tra le novità figura il motore a gasolio 2.0 Diesel a quattro cilindri con la tecnologia 'mild hybrid', nelle nuove versioni D165 da 163 CV di potenza e 380 Nm di coppia massima o D200 da 204 CV di potenza e 430 Nm di coppia massima, più il sistema multimediale intuitivo Pivi anche nella declinazione Pro, nonché il pacchetto ADAS ampliato ai dispositivi di sicurezza 3D Surround Camera e Rear Collision Monitors.

Inoltre, la nuova Land Rover Discovery Sport Model Year 2021 sarà disponibile anche nell'allestimento R-Dynamic S Plus, con la dotazione di serie completa di vetri oscurati Privacy Glass, cerchi in lega da 20 pollici di diametro e portellone posteriore elettrico. Tuttavia, la maggiore novità è rappresentata dalla nuova configurazione P290 - anch'essa 'mild hybrid' - con il propulsore a benzina 2.0 Ingenium a quattro cilindri da 290 CV di potenza e 400 Nm di coppia massima, abbinato al cambio automatico a nove rapporti e dotato del dispositivo Active Driveline.

I dettagli della nuova Discovery Sport Black

Nello specifico, la nuova Land Rover Discovery Sport P290 è proposta solo nella versione speciale Black, la cui gamma cromatica prevede le colorazioni Namib Orange, Carpathian Grey, Firenze Red, Yulong White e Hakuba Silver. Esteticamente, è riconoscibile per il pacchetto Black Panel con elementi della carrozzeria di colore nero, il tetto a contrasto di colore nero o grigio, i cerchi in lega Gloss Black o Diamond Turned da 20 pollici di diametro, le pinze dei freni di colore rosso, il tetto panoramico e i fari premium a led. Per quanto riguarda l'abitacolo, sono previsti gli interni in Luxtec o in pelle goffrata, le finiture in titanio e il volante in pelle, più il sistema Keyless Entry e il portellone posteriore elettrico.