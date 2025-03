Un uomo di 44 anni è stato denunciato a Rosignano Marittimo per guida senza patente e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, dopo essere risultato positivo a cannabis e cocaina durante un controllo stradale in piazza Garibaldi.

Guida stordito e senza patente

Le forze dell’ordine sono intervenute a seguito del comportamento sospetto del conducente. Nel corso della verifica dei documenti, è emerso che l’uomo non aveva mai conseguito la patente di guida e che possedeva diversi precedenti penali.

La situazione si è aggravata ulteriormente quando i carabinieri, insospettiti dall’atteggiamento dell’individuo, hanno effettuato una perquisizione personale. Il controllo ha portato al ritrovamento di circa un grammo di hashish nascosto tra gli indumenti.

Successivamente, il 44enne è stato sottoposto a un pre-test salivare che ha confermato la positività sia alla cocaina che alla cannabis. Tuttavia, l’uomo ha rifiutato di sottoporsi agli esami di laboratorio presso una struttura ospedaliera per la conferma dei risultati.

Denunciato per guida sotto effetto di stupefacenti

Questo comportamento ha avuto gravi conseguenze legali: una denuncia penale per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, una segnalazione alla Prefettura come consumatore di droghe e una contestazione per guida senza patente.

L’episodio sottolinea l’importanza dei controlli stradali svolti dalle forze dell’ordine nel livornese, mirati a garantire la sicurezza stradale e a prevenire comportamenti pericolosi alla guida.