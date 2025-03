Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avrebbe in serbo un’importante novità: l’aumento delle ore di guida obbligatoria da sei a otto per ottenere la patente B, accompagnato da regole più stringenti per la sicurezza stradale. La riforma, promossa dal ministro Matteo Salvini, introduce anche l’obbligo di due ore di pratica prima di conseguire il foglio rosa.

Patente: adeguarsi agli standard europei

Questa decisione rappresenta un passo verso l’adeguamento agli standard europei, dove il numero di ore richieste varia tra 10 e 12. Tuttavia, l’incremento, pur contenuto rispetto alle aspettative degli operatori del settore, comporterà un inevitabile aumento dei costi per gli aspiranti conducenti, incidendo così sul bilancio delle famiglie.

La riforma si inserisce in un quadro più ampio di modifiche al Codice della strada, che prevede sanzioni più severe per comportamenti pericolosi alla guida. Ad esempio, l’utilizzo del cellulare al volante potrà comportare multe fino a 1.000 euro e la sospensione della patente fino a due mesi. In caso di recidiva, le sanzioni aumentano ulteriormente, arrivando a 1.400 euro e tre mesi di sospensione.

Strade più sicure

Un’attenzione particolare è stata rivolta alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, con la revoca immediata della patente per chi risulta positivo ai test. Tra le innovazioni spicca l’introduzione dell’alcolock, un dispositivo che impedisce l’accensione del veicolo in caso di presenza di alcol nel sangue del conducente.

Nonostante le critiche riguardanti l’aumento dei costi e dei tempi necessari per il conseguimento della patente, il Ministero ribadisce la necessità di queste modifiche, ritenute fondamentali per migliorare la preparazione dei nuovi conducenti e garantire una maggiore sicurezza sulle strade italiane.