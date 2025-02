Un inseguimento spettacolare ha animato questa mattina le strade del Canavese, con un epilogo che ha portato a oltre 6.000 euro di multa e al sequestro del veicolo per un quarantunenne torinese. L’uomo, intercettato dalla polizia locale, ha tentato invano di sfuggire agli agenti, nonostante guidasse con la patente revocata da otto anni e un’auto priva di assicurazione.

Un episodio scandaloso

L’episodio ha avuto inizio nei pressi della scuola elementare di Feletto, quando il sistema di lettura targhe ha rilevato anomalie sul veicolo. Invece di fermarsi all’alt, il conducente ha accelerato, imboccando la provinciale 41. La fuga si è protratta fino al comune di Lusigliè, dove le forze dell’ordine, con il supporto dei carabinieri di Rivarolo Canavese, sono riuscite a bloccarlo.

Le verifiche successive hanno evidenziato un quadro di irregolarità preoccupante: il veicolo non solo era sprovvisto di assicurazione, ma aveva anche la revisione scaduta. L’uomo, che guidava con una patente revocata da 8 anni, ha accumulato sanzioni per oltre 6.000 euro e si è visto l’auto sequestrata.

Guidare senza patente: un grave problema

Questo episodio mette in luce l’efficacia dei moderni sistemi di controllo automatico, strumenti essenziali per identificare i veicoli non in regola. La vicenda assume toni ancor più gravi considerando che la fuga è iniziata in prossimità di una scuola, esponendo a rischi bambini e passanti.

La circolazione di veicoli non assicurati rappresenta una minaccia per la sicurezza stradale, con possibili conseguenze economiche e legali in caso di incidenti. Le autorità stanno intensificando i controlli sul territorio per contrastare questo fenomeno.

Decisiva, in questo caso, è stata la collaborazione tra le diverse forze dell’ordine, che ha permesso di risolvere positivamente la situazione e di prevenire conseguenze potenzialmente più gravi. L’episodio ribadisce l’importanza del rispetto delle norme stradali e la necessità di applicare sanzioni severe per chi le viola le leggi.