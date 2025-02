Una serata tranquilla si è trasformata in un vero e proprio film d’azione a Castel Madama, quando una banda di quattro malviventi ha seminato il panico a bordo di una Maserati rubata. L’episodio, avvenuto intorno alle 22:00, ha coinvolto le forze dell’ordine in un adrenalinico inseguimento per le strade del piccolo centro alle porte di Roma.

Una scena da film

I Carabinieri della stazione locale hanno intercettato il veicolo in via di Sant’Anna, ma il tentativo di bloccare i malviventi si è trasformato in uno scontro violento. Il conducente della Maserati, in fuga disperata, ha speronato una gazzella dell’Arma, concludendo la sua corsa contro alcune auto in sosta. I quattro uomini incappucciati hanno abbandonato il veicolo, disperdendosi nelle campagne circostanti.

La caccia all’uomo, coordinata dalla compagnia dei carabinieri di Tivoli, ha portato all’arresto di uno dei fuggitivi: un cittadino albanese di 24 anni, già noto per reati contro il patrimonio. Il giovane è ora accusato di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento.

Maserati: apparteneva a una società di noleggio

Gli investigatori hanno sequestrato l’auto di lusso, sottratta a una società di noleggio romana nell’ottobre 2024. All’interno della vettura è stato rinvenuto un arsenale per furti, tra cui frullini e arnesi da scasso, strumenti chiaramente destinati ad attività criminali.

L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale, sottolineando una preoccupante escalation nei furti di auto di lusso nella provincia romana. Mentre le ricerche degli altri tre complici proseguono, le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli sul territorio per arginare il fenomeno.