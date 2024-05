Nissan X-Trail N-Trek: arriva il nuovo SUV per gli amanti dell’offroad

La Nissan introduce una nuova versione del suo popolare SUV, il Nissan X-Trail N-Trek, pensato per gli appassionati del fuoristrada. Questo modello si distingue per un design esterno ed interno specificamente studiato per chi ama l’avventura e il contatto con la natura, senza rinunciare al comfort e alle prestazioni.

Nissan X-Trail N-Trek, il design

Esternamente, il Nissan X-Trail N-Trek si riconosce subito per il suo frontale imponente con un profilo scuro che sostituisce il tradizionale cromato attorno alla griglia. Aggiunge anche nuovi fendinebbia a LED e paraurti anteriori e posteriori con protezioni del sottoscocca in grigio, elementi che non solo rafforzano l’aspetto robusto del veicolo ma sono anche funzionali per la guida in offroad. La gamma di colori per la carrozzeria è vasta, offrendo finiture metalizzate o perlacee con opzioni di tetto nero a contrasto per alcune varianti.

Gli Interni

All’interno, l’X-Trail N-Trek mantiene lo stesso layout di arredo ma introduce tappetini in gomma e un rivestimento del bagagliaio reversibile e lavabile, ideale per chi non vuole preoccuparsi di sporcare l’auto dopo una giornata all’aria aperta. Queste modifiche sono pensate per offrire un ambiente più pratico e resistente.

Sia due che quattro ruote motrici

Sotto il cofano, l’X-Trail N-Trek offre le stesse opzioni motoristiche del resto della gamma. Il modello è equipaggiato con il sistema ibrido e-POWER che include un motore elettrico principale per le ruote e un motore a benzina a 3 cilindri che serve principalmente per alimentare il motore elettrico e la batteria agli ioni di litio. È disponibile sia in versione a due ruote motrici da 204 CV sia nella configurazione 4WD da 213 CV, quest’ultima con un secondo motore elettrico sull’asse posteriore e un sistema di Torque Vectoring che migliora la trazione su tutte e quattro le ruote.

Arnaud Charpentier, Vice Presidente Regionale per il Marketing & Mobility nella regione AMIEO (Africa, Medio Oriente, India, Europa e Oceania) di Nissan, ha evidenziato il focus del veicolo: “Con il motto ‘Let’s Get Dirty’, il Nissan X-Trail N-Trek è stato sviluppato per coloro che cercano avventure all’insegna dell’energia e della robustezza. Grazie ai suoi dettagli di design unici, interni resistenti all’acqua e vernici bicolore esterne, oltre alla potenza del propulsore elettrico e alla tecnologia e-4ORCE 4WD, il nostro SUV è perfetto per chi desidera esplorare senza limiti.”

Nonostante il prezzo e la data di arrivo nelle concessionarie non siano ancora stati annunciati, il nuovo X-Trail N-Trek promette di essere una soluzione ideale per gli entusiasti del fuoristrada che non vogliono rinunciare a stile e sostenibilità.