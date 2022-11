Nissan e-4ORCE: la trazione integrale diventa elettrica

Nissan ha lanciato a Parigi la tecnologia e-4ORCE, portata al debutto in Europa. Nella sigla sono esplicitati i suoi contenuti. La lettera “e” sta per elettrico. 4ORCE miscela il 4 della trazione integrale con la parola force, intesa come potenza. A questo punto è evidente che l’appellativo identifica il nuovo ed esclusivo sistema a trazione integrale appositamente progettato dalla casa giapponese per i veicoli mossi dai suoi motori 100% elettrici e dal propulsore ibrido e-POWER. In entrambi i casi, le ruote sono mosse esclusivamente dai cuori a batteria. Il sistema è disponibile sulla Nissan X-Trail e sull’Ariya.

Nissan guarda al futuro

La presenza di e-4ORCE promette piacere di guida, grande sicurezza e comfort di marcia, in ogni contesto ambientale, grazie anche alla capacità di reagire ai cambi di aderenza regolando la forza motrice ad una velocità nettamente più rapida dei sistemi 4WD meccanici tradizionali, con un dosaggio al decimillesimo di secondo. Questo garantisce una costante e pressoché immediata ridistribuzione della coppia, per assecondare al meglio i bisogni del momento. A fare il resto ci pensano l’ottimale bilanciamento dei pesi e le doti telaistiche.

Guida precisa

Il controllo, grazie alla trazione integrale e-4ORCE, diventa nettamente migliore, a tutto vantaggio della maneggevolezza, della stabilità e della trasparente comunicazione, che rende prevedibile il comportamento su strada della vettura. In tal modo si possono disegnare traiettorie migliori, per una guida più chirurgica, giovandosi inoltre di un livello maggiore di aderenza degli pneumatici. Anche la frenata si affida alle nuove tecnologie, con una regolazione autonoma per ciascuna ruota. Così l’effetto combinato si massimizza, aiutando il mezzo a mantenere la linea impostata anche in caso di strada scivolosa, sdrucciolevole e in presenza di pioggia o neve. La frenata rigenerativa consente una più larga autonomia.

Target importanti

Il team di progettazione di e-4ORCE, per ottenere i risultati prima esposti, ha dato particolare importanza a tre elementi: la gestione dei motori elettrici, l’efficienza della trazione integrale e le tecnologie di controllo del telaio. La chiave dell’equilibrio del veicolo è la distribuzione bilanciata della potenza resa possibile dal più avanzato sistema di trazione integrale di casa Nissan, ora proposto alla clientela del Vecchio Continente su X-Trail e-Power e Ariya 100% elettrico.