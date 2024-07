Nissan X-Trail e-4ORCE: il trionfo al Baja Aragon Rally grazie al sistema e-Power

Un team selezionato di ingegneri del Nissan Technical Centre di Barcellona ha portato a termine con successo il Baja Aragon Rally, guidando un Nissan X-Trail e-4ORCE modificato e alimentato dall’esclusivo sistema e-POWER di Nissan. L’evento si è svolto il 27 e 28 luglio e ha visto il veicolo affrontare oltre 500 chilometri di terreni difficili e impegnativi, dimostrando l’affidabilità e la robustezza del sistema e-POWER.

Il veicolo è stato preparato da un team di sette ingegneri della funzione powertrain del Nissan Technical Centre Europe – Spain (NTCE-S). La squadra era composta da Jonatan Gijón, esperto in dinamica del telaio, e Cesar Fernández, specialista nella messa a punto del powertrain, entrambi collaudatori veterani di Nissan. L’X-Trail è stato inserito nella categoria “Open” con l’obiettivo di partecipare l’anno prossimo nella categoria “Stock”, riservata ai veicoli di serie, inclusi quelli ibridi.

Era un progetto di passione

Il gruppo propulsore dell’X-Trail, denominato e-POWER, non ha subito modifiche rispetto alla versione di serie. Tuttavia, per affrontare il rally, sono stati effettuati alcuni aggiornamenti specifici: miglioramento della capacità di raffreddamento, sospensioni potenziate, installazione di una gabbia di sicurezza, un serbatoio di carburante da competizione, interni spogliati e dispositivi di sicurezza obbligatori.

Il progetto di partecipare al Baja Aragon Rally è iniziato nel febbraio 2023 come un “progetto di passione” da parte di un piccolo gruppo di ingegneri del centro tecnico Nissan. Studiando l’X-Trail e la sua catena cinematica, gli ingegneri hanno concluso che, senza modifiche significative al gruppo propulsore, il veicolo aveva il potenziale per competere con successo in una gara di rally.

Nissan X-Trail e-4ORCE, la trazione integrale su tutto

Il sistema e-POWER, utilizzato anche nei modelli Qashqai e X-Trail, si distingue dai sistemi ibridi tradizionali perché utilizza esclusivamente il motore elettrico per muovere le ruote, garantendo una guida fluida, reattiva e lineare. Inoltre, grazie al motore a benzina avanzato a bordo, che serve solo per generare elettricità, i clienti non devono preoccuparsi di collegare il veicolo alla presa per ricaricarlo.

Dalla sua introduzione, sono state vendute più di 150.000 unità di veicoli dotati di e-POWER in Europa, di cui 20.000 in Italia. L’X-Trail combina il sistema e-POWER con l’avanzato sistema di trazione integrale e-4ORCE. Questo sistema, frutto di anni di esperienza nelle tecnologie 4WD di Nissan, utilizza motori elettrici su ciascun asse e un sofisticato sistema di regolazione della forza motrice e dell’azione Torque Vectoring del freno sulle quattro ruote, garantendo prestazioni brillanti, sicurezza e massimo controllo su ogni tipo di tracciato e in ogni condizione.

Anche se inizialmente non pensato per le competizioni, il gruppo di ingegneri Nissan di Barcellona, appassionati e convinti delle straordinarie prestazioni e della robustezza del sistema e-POWER, ha dedicato il proprio tempo libero allo sviluppo di questo ambizioso progetto, portando l’X-Trail a competere e concludere con successo l’esigente Baja Aragon Rally.