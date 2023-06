Nissan Qashqai e-POWER: svelata la nuova versione speciale Black Edition [FOTO]

Nissan ha annunciato un’edizione particolarmente interessante del suo popolare crossover, il Qashqai. Battezzata come Nissan Qashqai e-POWER Black Edition, questa versione speciale offre un aspetto straordinariamente elegante grazie ad una serie di modifiche estetiche.

La Black Edition si distingue per le sue accattivanti combinazioni di colori. I clienti possono scegliere tra Pearl White o Ceramic Grey, entrambi accompagnati da un tetto nero che accresce l’effetto di contrasto.

Per chi preferisce un look più omogeneo, invece, il brand giapponese propone la versione Black con tetto grigio. Tutte le varianti sfoggiano audaci cerchi neri a cinque razze, che aggiungono un tocco distintivo all’estetica del veicolo.

Le portiere anteriori proiettano sull’asfalto il logo Qashqai quando vengono aperte

Il Qashqai e-POWER Black Edition va oltre la semplice bellezza esteriore, presentando un tocco di classe con un look premium. Le portiere sono arricchite dal logo Qashqai illuminato, che proietta un fascio di luce sull’asfalto quando le portiere anteriori vengono aperte – un dettaglio che non mancherà di attirare attenzione.

Nissan non si ferma ai soli dettagli estetici. Il pacchetto opzionale Tech & Connect offre un livello di tecnologia all’avanguardia. Comprende un display head-up per una facile visualizzazione delle informazioni di guida, fari Full LED per una luminosità ottimale, il sistema Adaptive Driving Beam che regola l’intensità dei fari in base alle condizioni di guida, e un caricatore wireless per smartphone compatibili. Per coloro che desiderano extra comfort durante i mesi più freddi, il pacchetto Cold Pack aggiunge tetto panoramico, barre al tetto, sedili anteriori, volante e parabrezza riscaldati.

Il nuovo Nissan Qashqai e-POWER Black Edition esalta l’attrattiva estetica del crossover di terza generazione, mantenendo al contempo il potente motore turbo benzina a tre cilindri da 1.5 litri da 158 CV. È affiancato da un motore elettrico e da una batteria aglio ioni di litio, confermando l’impegno del marchio nipponico nella produzione di veicoli efficienti e sostenibili.