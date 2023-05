Nissan, Makoto Uchida: ‘Le batterie allo stato solido saranno un punto di svolta per gli EV’

Nissan è considerata da molti la pioniera dei veicoli elettrici in seguito al lancio della Nissan Leaf 100% elettrica nel 2010. Recentemente, la casa automobilistica giapponese ha annunciato una nuova strategia con il nome di X-in-1, che permetterà di costruire nuovi motori elettrici e ibridi ad un costo di gran lunga inferiore, oltre a portare sul mercato le batterie allo stato solido entro cinque anni.

In occasione del summit Future of the Car del Financial Times, tenutosi a Londra, Makoto Uchida – CEO di Nissan – ha dichiarato che la strategia X-in-1 ridurrà il costo delle componenti e della produzione dei motori elettrici del 30% rispetto al 2019 entro il 2026 e sarà importante per il costruttore giapponese in quanto punta a lanciare 27 nuovi veicoli elettrificati (di cui 19 100% elettrici) entro il 2030.

La nuova strategia di Nissan prevede che il motore a combustione interna di un gruppo propulsore ibrido funzioni con i componenti del motore elettrico di un EV integrati nella sua struttura, lavorando in sinergia con un generatore modulare aggiuntivo e con il relativo set di ingranaggi. In questo modo si riducono sia il peso che le dimensioni, così come i costi.

Uchida ha dichiarato che il nuovo propulsore ibrido non costerà più di un motore endotermico tradizionale entro il 2026, offrendo al contempo una guida più fluida, un controllo più preciso della coppia e una migliore efficienza in termini di consumi.

Le batteria a stato solido permetteranno a un veicolo elettrico di percorrere più km

Per quanto riguarda le batterie allo stato solido, gli ingegneri di Nissan credono che sia possibile rendere gli EV non più costosi di quelli tradizionali sfruttando sia le economie di scala della strategia X-in-1 che l’utilizzo di batterie a stato solido.

“Le batterie a stato solido saranno un punto di svolta. Hanno un’elevata densità di energia e aumenteranno l’autonomia dei veicoli elettrici, potrebbero ridurre i tempi di ricarica di un terzo e potrebbero essere significativamente più economici da produrre. Consentiranno di realizzare un veicolo elettrico di dimensioni maggiori con più spazio interno”, ha dichiarato Uchida.

Il CEO di Nissan afferma che è stata già sviluppata la prima batteria allo stato solido e il prossimo anno sarà avviato un impianto pilota proprio di queste batterie, con l’inizio della produzione su vasta scala previsto per il 2028. Il tempo di consegna di quattro anni è dovuto alla complessità della costruzione di una batteria a stato solido, secondo quanto affermato da Makoto Uchida.