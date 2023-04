Nissan, Ashwani Gupta: ‘Le esigenze del mercato e dei clienti stanno cambiando rapidamente’

Al Salone di Shanghai 2023, Nissan ha svelato una serie di novità molto interessanti per mostrare a tutti le sue capacità nel segmento dei veicoli connessi ed elettrificati. La presentazione ha incluso anche due particolari concept: Max-Out (un’auto sportiva convertibile) e Arizon (un SUV progettato appositamente per il mercato globale).

Durante Auto Shanghai 2023 è intervenuto anche Ashwani Gupta, COO di Nissan, il quale ha commentato gli ultimi sviluppi effettuati dalla casa automobilistica giapponese nel settore automotive.

“La Cina è uno dei mercati tecnologicamente più sofisticati al mondo. Le esigenze del mercato e dei clienti stanno cambiando rapidamente, rendendo la Cina un motore globale dell’elettrificazione e un leader nei servizi delle auto connesse. C’è bisogno di una maggiore elettrificazione e di una sostenibilità avanzata nel mercato e stiamo lavorando duramente per soddisfarla. In Nissan, stiamo lavorando per creare un futuro in cui le auto siano elettrificate e perfettamente connesse al mondo che ti circonda. Un futuro in cui ti sentirai più sicuro nel tuo veicolo e ti sentirai più tranquillo quando i tuoi figli raggiungeranno l’età per guidare. Un futuro oltre la mobilità, dove i veicoli sono una soluzione ai problemi energetici e sociali”, ha detto Gupta.

In mostra anche il nuovo X-Trail e-POWER

Oltre alle due concept car, Nissan è presente al salone automobilistico cinese con il nuovo Nissan X-Trail e-POWER e con altri modelli equipaggiati con la trasmissione elettrica e-POWER di seconda generazione e la trazione integrale e-4ORCE, tra cui il crossover elettrico Ariya. Lo stand del costruttore giapponese è presente nel Padiglione 7.2 presso il National Exhibition and Convention Center di Shanghai.