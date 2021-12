Nissan Townstar, svelati i prezzi del nuovo MPV giapponese

Nissan ha comunicato l’apertura degli ordini in Europa e in Italia del nuovo MPV battezzato Townstar, diramando anche il listino ufficiale dell’inedito modello. Proposto sia nella variante studiata per il trasporto persone che nella versione commerciale, il Townstar condivide praticamente tutto con la terza generazione della Renault Kangoo e risulta proposto esclusivamente con una sola motorizzazione a benzina: parliamo di un 1.3 litri turbo da ben 130 CV e 240 Nm di coppia, gestiti da un cambio manuale a sei rapporti.

Da 28.160 euro

L’offerta della Nissan Townstar si apre con la versione N-Connecta proposto da 28.160 euro. Questo allestimento comprende tra le altre cose i seguenti accessori: sedile del conducente regolabile in altezza con supporto lombare regolabile, il sistema keyless, i cerchi in acciaio da 16 pollici, i retrovisori esterni in tinta, infotainment con schermo da 8 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

A questi accessori si aggiungono porte scorrevoli con vetro apribile, cruise control, volante in pelle, console centrale tra i sedili con bracciolo, le luci diurne a led, il sistema di riconoscimento dei segnali stradali, avviso rilevamento di stanchezza, la frenata automatica d’emergenza e il sistema di avviso di deviazione della corsia.

Due allestimenti e vari pacchetti

La versione top di gamma Tekna raggiunge invece i 30.560 euro e aggiunge alla precedente dotazione i seguenti accessori: cerchi in lega da 16 pollici, le barre sul tetto, la telecamera 360°, il navigatore satellitare, il supporto per smartphone, i sedili anteriori riscaldabili, la ricarica wireless per smarphone, il dispositivo che avvisa quando si superano i limiti di velocità, il riconoscimento segnali stradali e il sistema di assistenza degli abbaglianti.

La lista degli optional della Townstar può essere arricchita con alcuni pacchetti, tra cui spicca quello denominato “Tech”, offerto a 732 euro. Quest’ultimo comprende il sistema di assistenza al parcheggio con la telecamera a 360°, mentre il pacchetto Navi (500 euro) offre il navigatore e l’avviso per il limiti di velocità con riconoscimento dei segnali stradali.