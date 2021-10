Renault Kangoo 1.5 Blue DCi 95 CV Edition One Plus: prova su strada

Per chi è alla ricerca di spazio rientra tra le vetture più papabili, stiamo parlando della Kangoo, la proposta Renault nella categoria delle auto ad alto tasso di praticità, che si rinnova fuori e dentro.

Esterni: lo spazio di un furgone con lo stile di un’auto

Compatta, con una lunghezza di circa 4 metri e mezzo, ma alta più di un metro ed ottanta centimetri, la Kangoo non nasconde la sua missione, anche se si sforza tantissimo di mostrare il suo lato lifestyle. Merito della grande calandra cromata, del design dei gruppi ottici a LED, e della cromatura al posteriore sopra la targa. Le porte posteriori scorrevoli e il portellone a tutta larghezza invece sono elementi che ne aumentano nettamente la praticità, così come le barre portatutto. Belli i cerchi in lega, che impreziosiscono la fiancata.

Interni: a prova di famiglia numerosa

L’abitacolo della Kangoo è l’ideale per partire con tutta la famiglia; infatti, se lo spazio è abbondante sia davanti che dietro, anche per le valigie non ci sono problemi, grazie ad un bagagliaio di 775 litri con tutti i sedili in uso. Salire a bordo è un gioco da ragazzi, per via delle porte posteriori scorrevoli, e dal posto guida si domina letteralmente la situazione e si possono tenere sotto controllo anche i più piccoli con lo specchietto aggiuntivo.

Pratici i tavolini aeronautici posizionati dietro i sedili anteriori, così come la ricarica wireless per lo smartphone. La plancia offre una strumentazione analogica con un piccolo display interno, mentre il grande schermo da 8 pollici consente di gestire l’infotainment e si trova al di sopra dei comandi del climatizzatore e della leva del cambio rialzata. Questo particolare richiama il mondo dei commerciali, ma la cura dei rivestimenti è di stampo automobilistico.

Al volante: morbida e con un cuore a gasolio per fare tanti km

Guidare una Kangoo è un po’ come trovarsi su un grande SUV, ma la differenza è che l’assetto è più morbido, mentre la visibilità impareggiabile; inoltre, grazie alle dimensioni compatte, la multispazio della Losanga riesce a mettere l’automobilista a suo agio anche in città.

Nei viaggi il 1.5 turbodiesel si conferma un gran motore, capace di offrire sempre la giusta spinta quando occorre e, nel contempo, di ridurre al minimo le soste dal benzinaio, considerando una percorrenza media nell’ordine dei 19 km/l: davvero niente male se si considera l’aerodinamica della tipologia di auto. La ripresa a vettura carica richiede di scendere di uno o due rapporti, quando si procede con le marce alte, ma la manovrabilità del cambio, e la leggerezza del pedale della frizione, rendono l’operazione agevole. L’unico neo riguarda lo sterzo poco rapido nel recepire gli input del guidatore e poco progressivo.

Prezzo: da 26.300 euro

La Kangoo con il 1.5 turbodiesel da 95 CV ha un costo di partenza di 26.300 euro nell’allestimento Edition One, ma per chi vuole di più c’è la variante Edition One Plus da 27.400 euro. Una cifra inferiore a quella di molti SUV, e che per questo rende più appetibile la multispazio Renault in confronto ad altre proposte a ruote alte.