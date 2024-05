Nissan Townstar è ora disponibile nella versione Evalia, per il trasporto persone

Con la nuova Nissan Townstar Evalia a 7 posti, la casa giapponese declina il suo veicolo commerciale compatto Townstar in una versione per il trasporto persone. Di solito il percorso è inverso, ma questa volta a fare da base per la trasformazione è stato il mezzo ideato per la sola missione lavorativa. Notevole la qualità del risultato. Anche il quadro estetico non paga dazio al cambio di ruolo.

Versatile e spaziosa, la proposta più recente del marchio offre un abitacolo modulare. I sedili posteriori, infatti, oltre ad essere ripiegabili singolarmente, possono essere rimossi, dando vita a diversi layout, compreso quello a 2 posti, che massimizza la capacità di carico, qualora ciò servisse per eseguire trasporti ingombranti.

I volumi disponibili per tale missione possono spingersi fino a 3.750 litri, cui si sommano i 49 del vano porta oggetti anteriore: roba da veicolo commerciale. Del resto, la nuova Nissan Townstar Evalia discende da un mezzo del genere e non ha perso del tutto la sua matrice, allargandone invece la gamma operativa, in modo importante. Sul piano propulsivo, è possibile scegliere fra un motore a benzina e un’unità 100% elettrica, in base alle esigenze dell’acquirente, che saprà modulare la decisione tenendo conto dell’uso atteso.

Nissan Townstar Evalia: un veicolo multiuso

La straordinaria versatilità del veicolo lo rende idoneo per un ricco ventaglio di esigenze: da quelle professionali allo svago, passando per un’ampia gamma di opzioni intermedie. Di buon livello la dotazione tecnologica, che ne fa un mezzo al passo coi tempi, in termini di comfort e sicurezza.

Ci sono, fra l’altro, la frenata d’emergenza con riconoscimento dei pedoni e dei ciclisti, il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco, il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, l’avviso di stanchezza del guidatore, il sistema di mantenimento della corsia, la funzionalità e-Call che permette di non distogliere lo sguardo dalla strada e le mani dal volante anche quando si impone l’esigenza di fare una telefonata.

La Nissan Townstar Evalia va bene tanto per il lavoro quanto per il tempo libero. Può essere anche usata per esperienze turistiche, con la famiglia o gli amici. In questi casi, promette viaggi confortevoli e senza particolari costrizioni. Rispetto alle versione commerciale, il passo è stato aumentato. La scelta, insieme alle dimensioni generose delle porte scorrevoli, consente un più agevole accesso alla seconda e terza fila di sedili.

Fino a 2 motori e con 7 posti di capienza

Come dicevamo, nell’abitacolo si può passare dalla configurazione a 7 posti a quella a 2 posti, ma la più usata sarà probabilmente quella a 5 posti. L’ottima insonorizzazione promette una silenziosità a bordo di alto livello. Anche questo è comfort. Con il veicolo in esame si possono fare davvero tante cose: da un trasloco a un viaggio di lavoro a una vacanza.

Il motore più adatto per queste ultime due missioni è quello a benzina da 1.3 litri di cilindrata, che sviluppa una potenza massima di 130 CV. Nella versione 100% elettrica, con batteria da 45 kWh, la nuova Nissan Townstar Evalia eroga 122 CV di potenza a 245 Nm di coppia. L’autonomia può spingersi fino a 265 km. Con la ricarica da 22kW AC si può passare dal 15% all’80% di livello energetico in un’ora e 30 minuti. Il tempo scende a 37 minuti con la ricarica rapida da 80kW DC. A breve sarà svelato il listino prezzi della vettura, nelle sue diverse declinazioni.