L’incredibile drag race fra una Toyota e una Nissan da drifting | Video

Quelli di carwow hanno voluto misurare le doti di accelerazione di una coppia di auto espressamente sviluppate per il drifting. Si tratta di una vecchia Toyota Chaser JZX100 e di un’altrettanto vecchia Nissan GT-R R34 Skyline, messe a punto con un processo di tuning, per offrire il massimo spettacolo e la migliore efficienza nelle sfide col veicolo in perdita di aderenza sull’asse posteriore. Le drag race, quindi, non appartengono al loro repertorio e non erano neppure nei pensieri di chi le ha sviluppate, ma gli autori del confronto che vi proponiamo oggi offrono ai molti seguaci del loro canale tante battaglie irrituali o esclusive sui 400 metri con partenza da fermo, condite anche da match in ripresa e in frenata.

Per uno dei loro confronti più recenti, la scelta è caduta su queste due creature da drifting. L’obiettivo? Vedere come se la cavano nello scatto. Entrambe sono state pesantemente modificate per la missione che ne ha decretato la nascita, ossia la marcia di traverso, ma anche in accelerazione sono in grado di ottenere delle buone performance, in virtù dell’energia portata in corpo. Diamo un breve sguardo alle caratteristiche delle auto coinvolte in questa stravagante drag race.

Le due protagoniste della drag race

Da un lato c’è la Toyota Chaser JZX100. Normalmente il suo motore a 6 cilindri in linea da 2.5 litri di cilindrata metterebbe sul piatto 276 CV di potenza e 377 Nm di coppia. Con il tuning subìto, le cifre sono cresciute a 500 CV e 678 Nm. Per gestirle, il pilota può fare affidamento su un cambio manuale a 5 marce e sulla sola trazione posteriore, arma vincente delle drift-car.

Dall’altro lato c’è la Nissan GT-R R34 Skyline, il cui motore a 6 cilindri da 2.0 litri, su questa versione del 1998, svilupperebbe in condizioni ordinarie 155 CV di potenza e 186 Nm di coppia, ma la cura dopante cui è stato sottoposto l’esemplare protagonista della sfida odierna ha spinto le cifre a quota 550 CV e 746 Nm. Anche qui la trazione è posteriore: noblesse oblige! Come è andata a finire la drag race? Vi resta solo un modo per scoprirlo: cliccare sul tasto play del video YouTube di carwow. Buona visione!