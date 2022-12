McLaren 720S in stile albero di Natale fa il drifting | Video

Una McLaren 720S è stata addobbata come un albero di Natale, facendo diventare ancora più appariscente la supercar britannica, che non avrebbe bisogno di simili orpelli per guadagnare la scena, in virtù del suo aspetto audace. L’idea di aggiungere migliaia di luci colorate alla carrozzeria è venuta all’influencer Alex Choi, per produrre il video con cui augura delle buone feste ai suoi follower.

Dai social con furore

Il personaggio asiatico, con oltre 1 milione di seguaci su Instagram, non si è limitato a vestire l’auto col tappeto luminoso, ma ha deciso di condire le riprese con qualche drifting. Così i fotogrammi sono diventati ancora più scenografici, per la gioia di chi cerca effetti speciali di questo tipo. La McLaren 720S, coperta dalle luci di Natale, regala delle derapate multicolore, che spiccano ancora di più nel buio della notte.

McLaren 720S: lo strumento dello show

Questa vettura sportiva, con telaio monoscocca in fibra di carbonio, è spinta da un motore V8 biturbo da 4.0 litri di cilindrata, che eroga 720 cavalli di potenza massima. Ecco la ragione della cifra presente nella sigla. Le prestazioni sono stellari, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.8 secondi e da 0 a 200 km/h in 7.8 secondi. Si fissa oltre i 341 km/h la velocità massima.

Una supercar di ottima razza

Ricordiamo che la McLaren 720S fu nominata World Performance Car ai World Car Awards 2019. I componenti della giuria la scelsero per il mix di prestazioni estreme, lusso artigianale e coinvolgimento emotivo. Oggi possiamo ammirarla in due video natalizi. Nel primo, girato per fare gli auguri, si vede il risultato finale. L’altro mostra il backstage ed è più emozionante, a mio avviso. Guardateli entrambi e poi mi fate sapere. Un dovere si impone: quello di non imitare condotte del genere su strade pubbliche. A voi i filmati.