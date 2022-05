Instant Karma: fa il drifting ma incrocia la polizia [Video]

La legge di causa-effetto, sotto forma di instant karma, ha fatto pagare un dazio immediato al giovane pilota di una vecchia BMW Serie 3 Cabrio. Il tizio si stava concedendo una breve sessione di drifting in uno dei luoghi meno indicati per farlo: una stazione di servizio. Per fortuna, durante il giro in derapata, l’improvvisato eroe si è trovato davanti un’auto della polizia, che lo ha colto in flagrante. Lampeggianti accesi e fine della corsa per l’aspirante stuntman, che adesso dovrà dimostrarsi altrettanto abile nel fare tesoro di questa brutta esperienza, per diventare più maturo e responsabile alla guida.

Il rendez-vous con gli agenti è stato del tutto casuale, ma può essere visto come il frutto della provvidenza. L’instant karma ha mostrato in fretta il suo volto. Grazie all’arrivo degli uomini in divisa, la dissennata azione del ragazzo, impegnato a fare il drifting con la BMW serie 3, è giunta al suo epilogo. Così è calato il sipario sul triste spettacolo. Chi temeva qualche esplosione alla stazione di servizio può tirare un respiro di sollievo. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Teatro dello show, la località di Siercza, in Polonia.

La nota della polizia riferisce che il ventunenne al volante dell’auto dell’ovale blu protagonista dello show è stato tratto in arresto. Per lui anche una multa molto salata, sei punti di penalità sulla patente e il sequestro del mezzo. La prossima volta, prima di concedersi certe licenze, ci penserà di più. Anzi, forse, eviterà proprio di prenderle in considerazione, come è giusto che sia.

Su una strada aperta alla normale circolazione e nelle aree pubbliche, il senso di responsabilità deve sempre prevalere. Quando, poi, si è in una stazione di servizio, bisogna usare un supplemento di cautela, perché certe condotte possono tradursi in drammatici spettacoli pirotecnici. In questo caso a scongiurare il peggio ci ha pensato l’instant karma.