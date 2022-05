Auto in fuga bloccata dalla polizia con un gadget da 007 [Video]

Un inseguimento della polizia, con azione di blocco in stile fumetto, è stato immortalato in un video, girato dall’alto. Le riprese sono state eseguite da un elicottero. Per fermare la corsa dell’auto in fuga è stato usato il grappler, una specie di rampino in dotazione su alcuni veicoli delle forze dell’ordine statunitensi (e magari di altri paesi a noi sconosciuti). Teatro dei fatti, un tratto di strada dell’Arizona.

Pare che tutto abbia preso le mosse dopo un intralcio al traffico, a nord di Phoenix, prodotto dal giovane al volante dell’auto poi speronata. Il tizio sembrava svenuto. Gli agenti accorsi avevano notato anche delle armi e un po’ di droga a bordo. Improvvisamente, però, il ragazzo si era risvegliato, scappando sotto gli occhi increduli degli uomini in divisa, le cui vetture sono state colpite durante l’azione.

Un elicottero si è messo subito sulle tracce del fuggitivo. Ben presto, alcuni mezzi a quattro ruote della polizia lo hanno raggiunto. Uno di questi si è avvicinato alla sua auto in fuga, sfruttando il grappler per bloccarla. Si tratta di un dispositivo simile a una forcella a due punte, che aggancia il veicolo davanti, intrappolandolo con delle cinghie ad alta resistenza. Pare che sia stato usato parecchie volte oltreoceano. Qualcuno dice in circa 400 occasioni.

Nella scena immortalata dal video, lo strano aggeggio svolge bene la sua funzione, mostrando una grande efficacia operativa. Una volta fermato il mezzo in fuga, vani sono risultati i tentativi del presunto malvivente di liberarsi dal “cappio”. Gli agenti hanno tratto in arresto il ragazzo a bordo, che è stato condotto nella prigione della contea di Maricopa. A suo carico molte accuse. Alcune di queste sono molto gravi. Il tizio dovrà rispondere di possesso di armi e droga. La parola passa ora ai giudici, ma il giovane avrà molto di cui pentirsi.

Fonte | Carscoops