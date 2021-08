Nissan Note Aura Nismo: look audace e tempra sportiva

Giunge il momento del lancio per la Nissan Note Aura Nismo, le cui vendite dovrebbero iniziare in Giappone nell’autunno 2021. La nuova auto della casa nipponica viene offerta esclusivamente con il propulsore elettrificato e-POWER, parte fondamentale della strategia green definita dai vertici aziendali. Questa unità propulsiva ibrida produce 134 CV e 300 Nm di coppia.

Ricordiamo che Nismo è il marchio ad alte prestazioni di Nissan ed offre prodotti molto coinvolgenti sul piano emotivo, per soddisfare i bisogni di una clientela dall’indole sportiva. La vettura incarna questo spirito, con un design di nuova generazione, una maneggevolezza esaltante, una risposta agile e un’accelerazione fluida e vigorosa.

La Nissan Note Aura Nismo ha una silhouette bassa e larga: buone credenziali visive per annunciare la sua missione. Il pacchetto estetico trova degna armonia con i cerchi in alluminio da 17 pollici. In totale sono disponibili cinque varianti di colore per la carrozzeria, comprese quattro combinazioni bicolore.

Emozioni a bordo

L’interno è caratterizzato da una miscela di toni scuri e accenti rossi, che evocano la concentrazione e l’eccitazione per la guida. I sedili aggiungono un tocco di sportività all’abitacolo, con coprisedili realizzati in una combinazione di tessuto dedicato e pelle sintetica, con logo Nismo ricamato e cuciture rosse/grigie.

Le prestazioni di guida promettono di essere di congruo livello. Utilizzando tecnologie aerodinamiche affinate attraverso le corse automobilistiche, si è raggiunta una deportanza ottimizzata, che si traduce in adeguata stabilità alle andature più spinte. Gli addetti ai lavori della Casa giapponese hanno lavorato molto sullo sterzo e sulle sospensioni, per un feeling dinamico particolarmente gradevole. La Nissan Note Aura Nismo sfrutta al massimo il sistema e-POWER di seconda generazione per offrire una risposta agile e un’accelerazione all’altezza delle aspettative, anche per questo sono disponibili tre modalità di guida in base alle necessità prestazionali o di comfort di marcia.