Nissan ha recentemente lanciato una nuova campagna di comunicazione, “Defy Ordinary”, per sottolineare il suo impegno a sfidare le convenzioni e a innovare costantemente. Questo principio guida si riflette nei suoi modelli all’avanguardia, nelle tecnologie pionieristiche e nel modo in cui il marchio si presenta al pubblico. Il Nissan Juke, con il suo spirito ribelle, è l’emblema perfetto di questa filosofia.

Nissan Juke protagonista con Radio 105

Il nuovo Nissan Juke è quindi stato scelto come Official Car del 105 Summer Festival, un evento musicale organizzato da Radio 105 che vedrà la partecipazione di oltre 50 artisti italiani in quattro concerti gratuiti. Il tour partirà il 14 giugno da Baia Domizia, proseguendo il 21 giugno a Venezia, il 28 giugno a Genova e concludendosi il 5 luglio a Massa. Durante queste tappe, il Juke si farà notare per il suo carattere unico e distintivo.

Nella sua nuova versione, il Juke si presenta in un vivace colore giallo, più luminoso e moderno rispetto alla versione originale, in contrasto con il nero del tetto, degli specchietti, dei passaruota, della griglia frontale e dei montanti. Gli interni del nuovo Juke sono stati completamente rinnovati con materiali di alta qualità, finiture di pregio e tecnologie avanzate che migliorano il comfort e l’eleganza dell’abitacolo. Il nuovo sistema di infotainment da 12,3 pollici ad alta risoluzione e il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici offrono un’esperienza di guida all’avanguardia.

Le versioni del nuovo Juke sono equipaggiate con una ricca dotazione tecnologica, spesso di serie, come la telecamera posteriore e l’Around-View Monitor, che fornisce una vista dall’alto del veicolo per facilitare le manovre a bassa velocità. I sistemi di avviso di abbandono involontario di corsia sono ora disponibili su tutte le versioni.

Il nuovo Nissan Juke è disponibile con due motorizzazioni: un propulsore ibrido da 143 CV, che combina un motore termico da 94 CV con un motore elettrico da 49 CV, offrendo una significativa riduzione dei consumi (fino al 40% in meno in città e al 20% nel ciclo combinato), e un motore benzina tre cilindri da 1,0 litri da 114 CV, abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti o a un cambio automatico doppia frizione (DCT) a 7 rapporti.

Gli allestimenti disponibili sono cinque: Acenta, N-Connecta, N-Design, N-Sport e Tekna, con prezzi a partire da 25.000 euro. Con questa nuova campagna e il rinnovato Juke, Nissan ribadisce il suo impegno a superare l’ordinario e a rimanere all’avanguardia dell’innovazione automobilistica.