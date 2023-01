La Nissan GT-R Black Edition di Vettel è in vendita

La Nissan GT-R Black Edition è un’auto particolare, che suscita un certo interesse negli appassionati. A volte qualche esemplare della specie viene messo in vendita, ma nessuno ha forse lo stesso prestigio di quello proposto da un concessionario tedesco. A fare la differenza, in questo caso, è il nome del proprietario: Sebastian Vettel. Sì, proprio lui: il 4 volte campione del mondo di Formula 1.

Una vettura speciale

150 chilometri, nonostante i 10 anni di vita. L’auto del pilota tedesco , nata nel 2012, è in cerca di un nuovo padrone. Per chi può permetterselo, si tratta di una ghiotta opportunità, anche se il prezzo è per pochi eletti. Questa Nissan GT-R Black Edition è in condizioni pari al nuovo. Così, almeno, si intuisce dalle immagini e dalla scheda di vendita. Sebastian Vettel l’ha trattata con tutti i riguardi, anche se in pratica è come se non l’avesse mai usata. La percorrenza accumulata dall’esemplare si ferma a soli, nonostante i 10 anni di vita.

Le specifiche della GT-R di Vettel

La carrozzeria è in nero metallizzato: un colore adatto al modello. Un po’ di ardore cromatico giunge dalle pinze freni arancioni, che si mostrano dietro gli imponenti cerchi Rays da 20 pollici. Nell’abitacolo, orientato alla sportività, spiccano i sedili Recaro in pelle nera e rossa, che abbracciano i passeggeri come un guanto. Tutto è in uno stato impeccabile: roba da vetrina. Quel nome che si lega alla vettura, poi, rende tutto molto più speciale.

Tante sportive in garage

Ferrari. Della casa di Maranello custodisce in garage la F40 appartenuta a Luciano Pavarotti e una monoposto di F1. Cedute, invece, le F50, Vettel, che è salito quattro volte sul trono del Circus, ha corso anche con la. Della casa di Maranello custodisce in garage laappartenuta a Luciano Pavarotti e una monoposto di F1. Cedute, invece, le F50, Enzo e LaFerrari. Diverse le supercar di altri marchi in suo possesso. Anche la Nissan GT-R Black Edition è entrata nelle scelte d’acquisto dell’asso tedesco, ma ora ha deciso di separarsene. Troppo poco il tempo per utilizzarla.

Prezzo adeguato al rango

La vendita è curata da Mechatronik a Pleidelsheim, nel Baden-Württemberg (Germania). Il cartellino riporta una cifra più alta della media: 250 mila euro. Ma qui c’è un nome importante sul libretto. Ricordiamo che la vettura offerta alla tentazione dei potenziali acquirenti è spinta da un motore V6 biturbo da 3.8 litri, capace di sviluppare una potenza massima di 550 cavalli, scaricata sulle quattro ruote motrici, per uno scatto formidabile. Basti dire che l’accelerazione da 0 a 100 km/h viene liquidata in appena 2.7 secondi. La velocità di punta tocca i 315 km/h. Ottimo il comportamento stradale, nonostante il peso a vuoto di ben 1740 kg.