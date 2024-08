Nissan e la vernice per abbassare la temperatura nell’auto

Nissan sta sperimentando un’innovativa vernice per auto che contribuisce ad abbassare la temperatura dell’abitacolo in estate e a ridurre il consumo energetico del sistema di condizionamento dell’aria. Sviluppata in collaborazione con Radi-Cool, azienda specializzata in prodotti per il raffreddamento radiativo, la vernice incorpora metamateriali, materiali compositi sintetici con strutture che presentano proprietà che non si trovano normalmente in natura. Il progetto fa parte della ricerca di Nissan di innovazioni differenziate che favoriscano i viaggi e contribuiscano a creare una società più pulita e sostenibile.

La sperimentazione di Nissan

Nel novembre 2023, Nissan ha avviato una prova pratica della durata di 12 mesi presso il Tokyo International Air Terminal di Haneda. In collaborazione con Japan Airport Terminal Co., Ltd., Radi-Cool Japan e il servizio aeroportuale All Nippon Airways (ANA), la vernice fredda di Nissan è stata applicata a un veicolo di servizio NV100 gestito dal servizio aeroportuale All Nippon Airways (ANA).

Con la sua grande pista aperta, l’aeroporto di Haneda ha fornito l’ambiente perfetto per condurre una valutazione reale delle prestazioni della vernice in un ambiente esposto ad alte temperature. Sebbene sia ancora in fase di sperimentazione, i risultati ottenuti sono stati impressionanti. Parcheggiato fianco a fianco sotto il sole, un veicolo trattato con la vernice fredda di Nissan ha mostrato rendimenti fino a 12 gradi Celsius di riduzione delle temperature superficiali esterne e fino a 5 gradi Celsius di raffreddamento interno, rispetto a un veicolo con vernice automobilistica tradizionale.

I risultati dei test

Le prestazioni di raffreddamento della vernice sono particolarmente evidenti quando il veicolo è parcheggiato al sole per un periodo prolungato. Un abitacolo più fresco non solo è più piacevole, ma richiede anche meno tempo di funzionamento dell’aria condizionata per raffreddarlo e raggiungere una situazione confortevole. Ciò contribuisce a ridurre il carico del motore o, nel caso di un veicolo elettrico, l’assorbimento della batteria. In entrambi i sistemi di propulsione si prevede un miglioramento dell’efficienza e del comfort degli occupanti.

Il metamateriale incorporato nella vernice fredda di Nissan presenta due particelle di microstruttura che reagiscono alla luce. Una particella riflette i raggi vicini all’infrarosso della luce solare, che di solito causano vibrazioni a livello molecolare all’interno della resina della vernice tradizionale, producendo calore. La seconda particella consente la vera svolta: crea onde elettromagnetiche che contrastano i raggi solari, reindirizzando l’energia dal veicolo all’atmosfera. Insieme, le particelle della vernice fredda di Nissan riducono il trasferimento di calore alle superfici come il tetto, il cofano, le portiere e i pannelli.

A guidare lo sviluppo è il Dr. Susumu Miura, senior manager ed esperto presso l’Advanced Materials and Processing Laboratory, Nissan Research Center. Egli ha svolto un ruolo di primo piano nella realizzazione del pluripremiato materiale acustico antirumore di Nissan e ha dedicato gran parte della sua carriera in Nissan all’esplorazione di modi per rendere le auto più silenziose, più fresche e più efficienti.

“Il mio sogno è creare auto più fresche senza consumare energia“, ha spiegato Miura. “Questo è particolarmente importante nell’era dei veicoli elettrici, dove il carico del funzionamento dell’aria condizionata in estate può avere un impatto considerevole sullo stato di carica”.