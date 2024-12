Durante il Nio Day di Guangzhou, Nio ha svelato il suo primo modello del nuovo brand Firefly: la Nio Firefly EV, una compatta elettrica progettata per soddisfare le esigenze della mobilità urbana. Con un design accattivante, tecnologia all’avanguardia e una grande attenzione alla praticità, il Firefly EV è destinato a diventare una scelta popolare in città.

Il Nio Firefly EV si distingue per il suo design distintivo, che include tre luci circolari frontali e una griglia nera, con un profilo aerodinamico che integra il montante C nel tetto. Le sue dimensioni compatte lo rendono ideale per le strade strette delle città europee, con un raggio di sterzata di soli 4,7 metri, perfetto per il parcheggio in spazi ristretti.

Nonostante le sue dimensioni contenute, il Firefly EV sorprende con una capacità di carico notevole. Il bagagliaio offre 92 litri di spazio, espandibili fino a 1.250 litri abbattendo i sedili posteriori. Dal punto di vista della sicurezza, il Firefly ha ottenuto cinque stelle nel C-NCAP 2024, grazie a una solida struttura composta per l’83,4% da acciaio ad alta resistenza, che garantisce una rigidità torsionale leader nella categoria.

Il Firefly è anche equipaggiato con un sistema avanzato di assistenza alla guida ADAS e offre fino a nove airbag, sebbene i dettagli completi su questa tecnologia non siano ancora stati rivelati. Il veicolo è progettato per offrire una guida sicura e confortevole in ogni situazione.

In termini di disponibilità, il Nio Firefly EV sarà lanciato in Cina con prezzi a partire da 148.800 yuan (circa 20.000 €), ma si prevede che arriverà in Europa nel primo trimestre del 2025. La Nio punta a espandere il mercato, con piani di ingresso anche in America Latina e Sud-Est asiatico. Con la sua batteria intercambiabile, un prezzo competitivo e una progettazione pensata per la città, il Firefly rappresenta una valida alternativa alle auto elettriche compatte come la Mini Cooper E, la Smart #1 e la Volkswagen ID.3.