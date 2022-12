NIO EC7: l’elettrica cinese da quasi 1000 km di autonomia

NIO chiuderà l’anno con un paio di novità. L’azienda asiatica specializzata in auto elettriche e che vende già in Europa, ha presentato infatti la nuova NIO EC7, un SUV coupé dal design all’avanguardia, come il resto dei modelli della gamma, elegante, sportivo, e carico di tecnologia.

Esteticamente la nuova NIO EC7 si distingue per proporzioni molto equilibrate, sbalzi molto corti e misure più che generose. Misura 4.968 mm lunghezza, 1.974 min larghezza e 1.714 mm in altezza. La distanza tra gli assi è di 2.960 mm. Propone un design molto moderno, con i gruppi ottici suddivisi in due livelli, una sottile striscia di luci in alto per le luci diurne e gli indicatori di direzione, oltre ai fari principali disposti verticalmente alle estremità del frontale. Un format che è diventato un segno distintivo delle auto elettriche Premium.

Pensata per viaggiare con stile

Dietro le portiere posteriori l tetto scende dolcemente ma con decisione verso la parte posteriore, creando il formato coupé della carrozzeria. Un grande tetto panoramico inonda di luce l’abitacolo, formando un pezzo unico con il parabrezza e l’ampio lunotto. Un design molto pulito – con un coefficiente di resistenza aerodinamica di appena 0,23x – in cui anche le maniglie delle porte integrate giocano un ruolo fondamentale. La parte posteriore si distingue per le luci moderne che si estendono per tutta la larghezza e per lo spoiler retrattile elettricamente, con due posizioni, “Eco” e “Sport”.

Nio EC7: carica di tecnologia dentro e fuori

I fari della nuova EC7 sono dotati di tecnologia Matrix LED ad alta luminosità, che offre un campo visivo più illuminato e che aiuta anche il funzionamento dei sensori LiDAR sul parabrezza. L’interno offre un ambiente molto sofisticato, con una plancia avvolgente in cui spiccano due schermi, quello per il quadro strumenti e il touch screen da 12,8 pollici disposti verticalmente sull’alto tunnel della trasmissione.

Come optional viene offerto un Head-up Display fino a 16 pollici con regolazione della luminosità e dell’altezza delle informazioni proiettate. I sedili anteriori sono sportivi, con poggiatesta integrati, mentre il sedile del passeggero è dotato di una nuova modalità “Zero Gravity” che si reclina al massimo e ha anche un poggiapiedi allungato e riscaldato.

Elevate prestazioni ed elevata autonomia

La NIO EC7 ha due motori elettrici e trazione integrale con 10 modalità di funzionamento e conduttori in carburo di silicio che migliorano la trasmissione dell’energia elettrica. Le prestazioni sono più che sportive: la sua potenza massima è di 480 kW, pari a 652 CV, ed è capace di accelerare da zero a 100 km/h in soli 3,8 secondi.

La capacità della batteria è di 100 kWh, grazie alla quale è stata misurata un’autonomia massima di 940 chilometri, secondo il ciclo CLTC di misurazione cinese. Un modello molto sportivo che dispone di un potente impianto frenante Brembo, capace di fermarsi completamente da 100 km/h in soli 33,9 metri. Una vera bestia che riscuoterà molto rispetto dagli avversari europei e che ha nel mirino la nuova Porsche Macan elettrica.