NIO EC7: le foto

Esteticamente la nuova NIO EC7 si distingue per proporzioni molto equilibrate, sbalzi molto corti e misure più che generose. Misura 4.968 min lunghezza, 1.974 min larghezza e 1.714 mm in altezza. La distanza tra gli assi è di 2.960 mm. Propone un design molto moderno, con i gruppi ottici suddivisi in due livelli, una sottile striscia di luci in alto per le luci diurne e gli indicatori di direzione, oltre ai fari principali disposti verticalmente alle estremità del frontale. Un format che è diventato un segno distintivo delle auto elettriche Premium. È spinta da due motori elettrici e trazione integrale con 10 modalità di funzionamento e conduttori in carburo di silicio che migliorano la trasmissione dell’energia elettrica. Le prestazioni sono più che sportive: la sua potenza massima è di 480 kW, pari a 652 CV, ed è capace di accelerare da zero a 100 km/h in soli 3,8 secondi. La capacità della batteria è di 100 kWh, grazie alla quale è stata misurata un’autonomia massima di 940 chilometri, secondo il ciclo CLTC di misurazione cinese.