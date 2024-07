Nasce Maserati Korea: una nuova era per il “tridente” in Corea del Sud

Maserati rafforza la presenza orientale del marchio con il lancio di Maserati Korea, che segna il potenziamento della rete in Corea del Sud. In quel bacino di vendita la casa del “tridente” vuole scrivere una storia luminosa, portando ai massimi livelli la liaison con la clientela.

Lo spot scelto per varare questa nuova iniziativa non lascia spazio ad equivoci: “Dawn of a New Era” (L’alba di una nuova era). Il rendez-vous inaugurale si è svolto al Dongdaemun Design Plaza (DDP) di Seul, in presenza di Davide Grasso, CEO di Maserati, Luca Delfino, Chief Commercial Officer e Takayuki Kimura, Managing Director per la regione Corea e Giappone.

Per celebrare il suo lancio, Maserati Korea ha presentato per la prima volta in Corea del Sud le nuove GranTurismo e GranCabrio, equipaggiate con il motore V6 Nettuno sviluppato e prodotto interamente in house, cui seguirà la presentazione di nuovi accattivanti modelli ogni mese fino a dicembre.

L’obiettivo di Maserati Korea è quello di promuovere al meglio la presenza del marchio in quella regione, dando forma a un processo strategico che punta a valorizzare la sua eccellenza Made in Italy, con un lusso, anche nei servizi, che dovrebbe fidelizzare la clientela.

La casa automobilistica italiana è fortemente impegnata nel potenziamento della sua presenza nei vari bacini commerciali. Già attiva in oltre 70 paesi del mondo, con un indice di esportazione dell’86%, Maserati vuole ulteriormente rafforzare la sua vocazione internazionale.

Significativi gli investimenti effettuati e programmati, che passano anche dall’evoluzione del prodotto, con lo sviluppo, fra l’altro, di motori brevettati e di design interni migliorati, per rafforzare la propria influenza e intercettare meglio i gusti dell’utenza.

Il progetto Maserati Korea vuole affermare il “tridente” come uno dei principali marchi di auto di lusso e ad alte prestazioni in Corea del Sud, facendo tesoro del profondo apprezzamento che la clientela di quel paese nutre per il lusso italiano, di cui la casa automobilistica modenese è splendida ambasciatrice. Per riuscire nell’impresa, oltre che sulla qualità dei prodotti, il “tridente” punterà sull’eccellenza dei servizi, per soddisfare al meglio le grandi aspettative degli owner.