Maserati ha presentato la GranCabrio Folgore Tignanello, una versione esclusiva e unica della sua cabrio elettrica, creata dalla divisione Bespoke per onorare i 50 anni del rinomato vino rosso Tignanello, prodotto dalle cantine Marchesi Antinori nel Chianti. Questo modello unico sarà messo all’asta il 14 luglio durante il Festival Napa Valley, un evento di beneficenza in California.

La carrozzeria della GranCabrio Folgore Tignanello è verniciata in un colore metallizzato chiamato Terra di Tignanello, un’originale tonalità di castagno ispirata al terreno della vigna e arricchita da sfumature bordeaux ramate che evocano le caratteristiche barrique del Tignanello. La capote in tessuto è nera, mentre i cerchi e le pinze sono rifiniti rispettivamente in nero opaco e lucido. Gli emblemi sono color rame, con il logo Maserati Fuoriserie in rame lucido.

Interni esclusivi

Gli interni del veicolo sono un omaggio alla tradizione e all’eleganza. I sedili presentano fianchetti e poggiatesta in cuoio, mentre le sedute sono in argento e bordeaux, realizzate in tessuto tecnico Vegea, una novità per Maserati. Il design a righe dei sedili richiama le geometrie dei filari della collina di Tignanello, con rocce di alberese al centro del filare.

I pannelli porta, in radica scura, sono incisi a laser con dettagli storici del vino, mentre sui poggiatesta è ricamato il logo Maserati accompagnato dal sole, elemento distintivo dell’etichetta del Tignanello. Nel tunnel centrale sono incise le date 1971-2021, a simboleggiare la prima annata del vino e quella attuale in commercio.

Questa GranCabrio Folgore Tignanello non è solo un tributo al prestigioso vino, ma rappresenta anche un esempio di artigianalità e innovazione, unendo il lusso automobilistico con la tradizione vinicola. L’asta del Festival Napa Valley offrirà l’opportunità a un fortunato acquirente di possedere un pezzo unico di storia e design, celebrando insieme Maserati e Tignanello in un connubio perfetto di eleganza e raffinatezza.