Nuova Maserati GranCabrio: prime foto senza veli

Nuova Maserati GranCabrio è la prossima novità attesa per quanto riguarda la gamma della casa automobilistica del Tridente. La vettura dovrebbe infatti essere svelata in occasione della Monterey Car Week, evento che si svolgerà dall’11 al 20 agosto. Nelle scorse ore però le prime foto spia senza veli del nuovo modello di Maserati sono trapelate sul web mostrando la vettura senza veli in tutto il suo splendore.

Prime immagini senza veli per la nuova Maserati GranCabrio

La decappottabile avvistata in queste foto spia ha carrozzeria grigio scuro, con accenti neri a contrasto, oltre a cerchi neri. I terminali di scarico sono lucidati e i sedili sono grigi. Da notare che questa GranCabrio porta il logo Trofeo sopra le prese d’aria nel vano anteriore. Esteticamente la GranCabrio sembra seguire le linee della nuova GranTurismo. Per inciso, i due modelli sembrano essere identici fino al montante A. La differenza principale sarà l’inclusione del tetto retrattile e la forma della parte posteriore, in modo da creare spazio per riporre la copertura.

Come la GranTurismo, la sua versione aperta sarà proposta con il powertrain completamente elettrico da 761 cavalli, con tetto della vettura realizzato in tela. La nuova Maserati GranCabrio sarà disponibile anche con il motore V6 biturbo da 3,0 litri da 490 e 550 CV, con trasmissione della trazione all’asse posteriore tramite cambio automatico a 8 rapporti.

Segnaliamo infine che a Monterey sarà presentata anche la Maserati MCXtrema, variante da pista della MC20, che monta il già citato motore Nettuno da 730 cv.