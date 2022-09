Moto frena bruscamente davanti al SUV: l’impatto è inevitabile [Video]

Quando si è in sella a una moto, bisogna usare un supplemento di attenzioni, ma non tutti sembrano capirlo. Gli sbagli possono costare molto su un mezzo a due ruote. Il video che accompagna questo post aiuta a capire meglio il concetto.

Comportamento azzardato

Nelle immagini, riprese dalla dashcam piazzata dietro il parabrezza di un SUV Mercury Mountaineer del 1998, si nota il motociclista inserirsi fra quest’ultimo e una berlina Lexus IS di colore bianco, su una strada urbana dello Stato di Washington. Vedere una moto fra due mezzi a quattro ruote non è una cosa insolita: anche sulle nostre strade, purtroppo, è ricorrente. Nel caso in esame, però, si consuma l’effetto sandwich (o quasi).

In moto senza buonsenso

Inizialmente, la clip mostra il motociclista che si divide tra i due veicoli, impegnato nel loro sorpasso. A un certo punto gira brevemente la testa a sinistra. Poi frena in modo brusco, sulla linea di azione del SUV, a pochi centimetri da questo. Inevitabile l’incidente. L’uomo in sella alla moto viene travolto dall’imponente vettura. Pare che si sia rotto la gamba e che si sia procurato qualche ferita. Tutto sommato gli andata “bene”, perché l’esito rischiava di essere ben più drammatico. Ci si chiede cosa abbia determinato il suo comportamento. Difficile dare una risposta. Solo lui la sa.

La prudenza non è mai troppa

Come ci ricordano i colleghi di Carscoops, guidare una moto è pericoloso e, se non si sta molto attenti, le cose possono andare davvero male in pochissimo tempo. Il motociclista protagonista del video ha imparato la lezione nel modo più duro. Purtroppo, a volte, quando si indossano tuta e casco ci si sente dei supereroi, dimenticando i rischi che si profilano continuamente durante la marcia, specie sulle arterie viarie della vita quotidiana. Il filmato ce ne offre un esempio.