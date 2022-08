Rarissima Ferrari F12tdf distrutta in un incidente [Video]

Una splendida e rara Ferrari F12tdf è stata la protagonista di uno spiacevole incidente nei pressi di Verona. Ignote le cause del crash. Si possono ipotizzare una scarica di potenza esagerata, che ha fatto perdere il controllo del mezzo, oppure la manovra di evitamento di un’altra vettura proveniente dal fronte opposto, magari impegnata in un sorpasso azzardato. Il ventaglio delle ipotesi è ovviamente più ampio. Toccherà alle forze dell’ordine fare chiarezza sul caso.

Povera Ferrari F12tdf

Guardando le immagini proposte dal video si notano gravi danni al frontale della supercar del “cavallino rampante” che, probabilmente, ha pagato le conseguenze dell’impatto contro la vegetazione perimetrale. Difficile capire quali ferite possa aver subito la vettura sulla fiancata destra, non ripresa nel filmato amatoriale, girato in movimento da un automobilista di passaggio. L’importante è che nessuno si sia fatto male. In casi del genere, i mezzi, per quanto costosi e amati, passano decisamente in secondo piano. Dispiace molto, comunque, vedere una “rossa” (in questo caso grigia) ridotta in questo modo, anche perché stiamo parlando di un modello in serie speciale.

Tiratura limitata

La Ferrari F12tdf ha preso forma in soli 799 esemplari. Questa muscolosa supercar è spinta da un motore V12 aspirato da 6.3 litri di cilindrata, con 780 cavalli all’attivo. Le sue prestazioni sono al vertice: accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.9 secondi, da 0 a 200 km/h in 7.9 secondi, velocità massima oltre quota 340 km/h. Un giro sulla pista di Fiorano viene liquidato in 1’21”. Credo non occorra aggiungere altro. Le cifre, però, non bastano a raccontare il coinvolgimento emotivo vissuto a bordo. Una componente importante del piacere dinamico, sulla Ferrari F12tdf, è data dalle melodie uniche e irripetibili, che si librano festosamente nell’aria. Solo dalle parti di Maranello sanno comporre delle robe del genere.

Una “rossa” destinata all’eternità

Il fascino di questa creatura è imperituro e non può essere eroso dal tempo. Del resto, stiamo parlando di una instant classic, entrata a pieno titolo nella storia del marchio. Oggi la Ferrari F12tdf è un pezzo di alto collezionismo, destinato a chi ama la rarità e le sensazioni forti. Il prezzo e la tiratura limitata ne fanno un giocattolo per pochi eletti, ma sognare non ha un prezzo. Peccato che un esemplare della specie abbia fatto la fine raccontata dal video. A voi le immagini.