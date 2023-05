Montezemolo boccia la Ferrari elettrica: “Il solo pensiero mi fa venire l’orticaria

Ferrari ha annunciato che, pur continuando a puntare sui motori a combustione ancora per molto tempo, entro il 2025 lancerà sul mercato la sua prima super car elettrica. La notizia ovviamente fa storcere il naso ai puristi, secondo cui il solo ipotizzare una Ferrari a zero emissioni è una vera bestemmia. Tra questi anche l’ex presidente del cavallino rampante, Luca Cordero di Montezemolo.

Montezemolo contrario alla prima Ferrari elettrica

Nel corso di recenti dichiarazioni rilasciate alla stampa, Montezemolo ha detto che il solo pensiero di una Ferrari elettrica lo fa stare male. “Mi fa venire l’orticaria“, ha detto l’ex numero uno della casa automobilistica di Maranello nel corso di un incontro con la stampa avvenuto durante il Festival dell’Economia di Trento. Secondo l’attuale numero uno di Italo spa, Fondazione Telethon e Manifatture sigaro toscano l’elettrico va bene per le auto in città e non si addice alle super car.

Montezemolo sembra invece più propenso ad accettare propulsori ibridi e carburanti alternativi che probabilmente al momento rappresentano le soluzioni migliori per garantire un futuro ai marchi di auto di lusso e ad alte prestazioni. L’ex Presidente della Ferrari, rimasto in carica fino al 2014, aveva detto che non ci sarebbero mai stati SUV o auto elettriche. Le cose però sono cambiate negli ultimi anni e anche il cavallino rampante si è dovuto adeguare al mercato.

Nonostante le parole di Montezemolo, ricordiamo che a proposito della futura Ferrari elettrica sia il CEO Benedetto Vigna che il Presidente John Elkann di recente hanno confermato che si tratterà di una vera Ferrari con tutte le caratteristiche tipiche di una super car del cavallino rampante.