Ferrari, Elkann conferma: la prima supercar elettrica arriverà nel 2025

La notizia era nell’aria da qualche tempo: ad averla anticipata, a metà aprile, era stato John Elkann, che durante il Capital Market Day aveva annunciato che Ferrari avrebbe anticipato al 2025 (rispetto, cioè, a quanto in precedenza dichiarato dall’ex “numero uno” Louis Camilleri) l’uscita della prima Ferrari a zero emissioni. La tappa successiva si è svolta in occasione dello “shareholders meeting” di Exor: è lì che il presidente e (ad interim) amministratore delegato del “Cavallino” ha confermato la timeline relativa al debutto della prima supercar 100% elettrica a marchio Ferrari.

Un avvenire pieno di sfide emozionanti

Elkann, attualmente CEO ad interim di Ferrari in seguito alle improvvise dimissioni di Louis Camilleri nel dicembre del 2020, a margine dell’assemblea degli azionisti Exor ha dichiarato (fonte Ansa):

Il tema della mobilità sostenibile è diventato centrale anche per Ferrari, che ha appena intrapreso il suo percorso di elettrificazione, e che soprattutto si sta preparando a svelare il suo primo modello completamente elettrico nel 2025. Ecco dunque la conferma alle prime indicazioni di aprile. Il futuro si annuncia ricco di sfide emozionanti e di straordinarie opportunità da cogliere: il nuovo amministratore delegato troverà a Maranello un’organizzazione che possiede talento, capacità e entusiasmo per costruire un grande futuro.

Le tappe di una costante evoluzione

Un’analisi dell’excursus industriale di Maranello riflette l’articolato programma evolutivo dell’azienda: nel 2020, Ferrari ha presentato tre grandi novità (nello specifico: Portofino M, SF90 Spider e 488 GT Modificata). Toccherà poi, fra gli altri, al SUV attualmente conosciuto come Purosangue (atteso per il 2022), per giungere successivamente alla supercar “zero emission” che vedremo nel 2025, ulteriore step di sviluppo in materia di elettrificazione iniziato nel 2013 con la hypercar LaFerrari e proseguito (al di là dell’impegno agonistico nella massima Formula che aveva coinciso con l’avvio della nuova era ibrida in Formula 1) con SF90 Stradale nel 2019 da cui nel 2020 è derivata la configurazione Spider.

Stellantis: a luglio l’Electrification Day

Riflettori puntati anche su Stellantis, di cui John Elkann è presidente. John Elkann, dando di fatto appuntamento per il prossimo 8 luglio, ha concluso: