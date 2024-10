Modena Cento Ore 2024 per auto storiche: il programma ufficiale

Poche ore ci separano dall’inizio di Modena Cento Ore 2024, evento per auto storiche di respiro internazionale, che da oltre un ventennio elargisce felici stimoli emotivi ai partecipanti e al pubblico. Il via alle danze è previsto nella giornata di domani, quando le vetture in gara saranno offerte a una prima visione, nel Parco Federico Fellini di Rimini.

Questo appuntamento segnerà la fase di avvio di un programma ricco e articolato, le cui alchimie giungeranno al termine nella giornata di venerdì 11 ottobre, con la bandiera a scacchi di Modena, nel cuore della Terra dei Motori. Ancora una volta quelli di Canossa hanno messo a frutto la loro eccellenza, con un programma speciale, che si appresta ad essere goduto dai tanti equipaggi, giunti in Italia da varie parti del mondo.

A loro il privilegio di tuffarsi nella magia dell’evento, con auto storiche di grande pregio e, in alcuni casi, davvero esclusive e preziose. Importante la presenza delle Ferrari, con 22 esemplari al via. Tra le “rosse”, anche la mitica 250 GT berlinetta SWB Competizione, rara, costosa ed entusiasmante. Un pezzo di storia della casa di Maranello. Ricca anche la rappresentanza di altri brand, italiani e stranieri, per la gioia di chi potrà ammirare queste creature a quattro ruote, fra l’Emilia Romagna e la Toscana.

Modena Cento Ore, pure nell’edizione 2024, offrirà l’ormai solita ed apprezzata miscela di prove in pista (a Misano e al Mugello) e su strade chiuse al traffico, che si affiancheranno agli spostamenti più tranquilli e turistici. Ai partecipanti verrà data la possibilità di sostituire i confronti velocistici con quelli di regolarità, sugli stessi circuiti e sulle medesime arterie viarie. Chapeau!

Programma Modena Cento Ore 2024

Domenica 6 ottobre. Rimini

08:30 Esposizione vetture a Rimini, Parco Federico Fellini

10:00 – 13:00 / 14:00 – 17:00 Accrediti e verifiche presso il Grand Hotel Rimini *****

18:45 Aperitivo nel giardino

19:30 Briefing piloti

20:15 Serata inaugurale presso il Grand Hotel Rimini *****

–:– Pernottamento a Rimini

Lunedì 7 ottobre. Prima tappa

07:30 Partenza da Rimini

08:15 San Marino: la rupe, il borgo, la Piazza Libertà

10:00 Prova Speciale 1

10:15 Coffee-break panoramico

11:45 Pranzo ad Arezzo in Piazza Grande, esposizione vetture “al Prato”, dal Duomo alla Fortezza Medicea

13:45 Anghiari: le mura del ‘200 che dominano la valle del Tevere

14:00 Sansepolcro: città natale di Piero della Francesca

14:15 Prova Speciale 2

14:45 Chiusi della Verna: il Santuario di San Francesco

15:00 Prova Speciale 3

16:00 Coffee-break a Bagno di Romagna, città delle terme romane

17:30 Misano World Circuit – prove libere, qualifiche e gare in notturna

19:30 Cena BBQ e piadina romagnola. A bordo piscina presso il ristorante del circuito

Trasferimento libero o servizio navetta per Rimini

–:– Pernottamento a Rimini

Martedì 8 ottobre. Seconda tappa

07:30 Partenza da Rimini in trasferimento libero o shuttle

08:45 Misano World Circuit – Prove libere e gare

11;45 Pranzo nel cuore di Forlì, piazza Aurelio Saffi e Museo Civico San Domenico

13:15 Faenza: Piazza del Popolo, la città delle ceramiche

14:30 Prova speciale 4

15:00 Prova speciale 5

16:30 Arrivo di tappa a Firenze presso Piazzale Michelangelo e “Apericena”

Trasferimento libero verso viale A. Lincoln con sosta vetture

Servizio navetta per gli hotel

–:– Pernottamento a Firenze

Mercoledì 9 ottobre. Terza tappa

07:00 Servizio navetta dagli hotel per viale A. Lincoln

08:00 Partenza da Firenze

09:15 Prova speciale 6

10:00 Stia: Piazza Tanucci, nel cuore del Casentino

10:15 Prova speciale 7

11:30 Pranzo a San Donato in Fronzano, curva dopo curva nella valle dell’Arno

13:00 Prova speciale 8

14:00 Prova speciale 9

15:30 Arrivo a Firenze in viale A. Lincoln con sosta vetture

Servizio navetta per gli hotel

20:00 Gala Soirèe nel cuore rinascimentale di Firenze

–:–Pernottamento a Firenze

Giovedì 10 ottobre. Quarta tappa

06:30 Servizio navetta dagli hotel per viale A. Lincoln

07:15 Partenza da Firenze in trasferimento libero

09:00 Mugello Circuit – Prove libere e gare

11:30 Pranzo in autodromo

13:00 Scarperia e San Piero: il Palazzo dei Vicari e i luoghi cari a Lorenzo de Medici

13:15 Prova speciale 10

13:45 Prova speciale 11

14:00 Coffee-break al Passo della Futa, la strada nella storia della velocità

16:00 Arrivo finale a Modena in Piazza Roma e cerimonia di premiazione

20:30 Serata conclusiva a Modena, cuore della Motor Valley

–;– Pernottamento a Modena

Venerdì 11 ottobre

Relax e arrivederci al 2025