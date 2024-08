Targa Florio Classica 2024: verso l’evento per auto storiche

Prosegue la marcia di avvicinamento alla Targa Florio Classica 2024, in programma dal 10 al 13 ottobre. L’appuntamento non è ancora dietro l’angolo, ma diversi collezionisti vivono già con trasporto emotivo il suo approssimarsi. Questo rendez-vous turistico vuole celebrare il ricordo della mitica gara siciliana ideata da don Vincenzo Florio. La liaison è ideale, ma basta a scatenare felici stimoli sensoriali, nel segno della memoria.

Per chi porta nel cuore la storia del motorsport, il momento clou sarà la tappa sulle Madonie, vero punto di raccordo con la storia automobilistica più nobile. Gli altri momenti arricchiranno il pacchetto, con una matrice più turistica, per far conoscere alcune bellezze dell’isola e la ricchezza della gastronomia e della cultura locale.

La Targa Florio Classica 2024 avrà il suo epicentro nella città di Palermo, con i suoi eleganti palazzi e monumenti. Pare che, rispetto alle precedenti edizioni, siano state previste delle novità. Restiamo in attesa di conoscerle. Appena avremo notizie, sarà nostra cura aggiornarvi. Una cosa è certa: le belle auto storiche non mancheranno all’appello.

I proprietari sono pronti a sfidarsi nella gara di regolarità che, sebbene non appassioni il pubblico, genera un certo livello di coinvolgimento nei protagonisti. La fase più bella sarà, come dicevamo, l’attraversamento del territorio madonita, con passaggi da alcune località intrecciate coi circuiti della mitica corsa celebrata da questo appuntamento.

Anche qui ci saranno dei tratti a pressostato, che aiuteranno a definire la classifica dell’appuntamento, tappa finale dell’edizione 2024 della serie ACI Sport battezzata Campionato Grandi Eventi. Attesi al via alcuni dei migliori specialisti della guida di precisione, in grado di passare ai controlli orari al centesimo di secondo. La Targa Florio Classica, organizzata da AC Palermo con il supporto di ACI, sarà abbinata, come negli anni precedenti, al Ferrari Tribute to Targa Florio.

Fonte | Targa Florio Official