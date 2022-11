Le misure degli pneumatici auto: come abbinarli alla vettura?

Quali sono le misure di pneumatici che possono essere abbinate all’auto? Come sapere se le gomme già montate o ancora da acquistare saranno adatte alla vettura che si possiede oppure si sta per comprare? Esistono dei modi per leggere queste informazioni?

In questa guida facciamo chiarezza su come abbinare la propria auto (in base alla marca e al modello) con una o più misure di pneumatici. Si tratta di una questione che è bene conoscere, anche perché la sua importanza ai fini della sicurezza è fuori discussione. Inoltre, la giusta misura degli pneumatici – cioè le loro dimensioni – va considerata anche quando si deve procedere alla sostituzione delle gomme stagionali, ovvero quando dagli pneumatici estivi si passa alle gomme invernali.

Dove leggere le dimensioni delle gomme auto

Le misure delle gomme adatte ad un determinato modello di vettura sono consultabili, senza alcuna difficoltà, su diversi elementi, che elenchiamo di seguito.

Carta di circolazione;

Libretto di uso e manutenzione del veicolo;

Targhetta riassuntiva, collocata in corrispondenza della porta lato guida oppure dietro allo sportellino del bocchettone di rifornimento carburante;

Tabella marca-modello delle autovetture, reperibile presso qualsiasi gommista.

Misure delle gomme sul libretto di circolazione

La carta di circolazione costituisce la base più attendibile per chi vuole sapere quali pneumatici possono essere adottati dalla vettura cui il “libretto” appartiene. Il terzo riquadro nel retro della carta di circolazione (“Pneumatici”) riporta le misure di riferimento omologate dalla Casa costruttrice.

Ad esempio: pneumatico da 195/60 R 15 88 H.

185: indica la larghezza dello pneumatico in mm

60: è il rapporto fra altezza e larghezza dello pneumatico in percentuale. “Serie 64” vuol dire il 60% di 195 mm;

R: è la struttura dello pneumatico;

15: indica il diametro del cerchio in pollici.

88: è l’indice di carico di quella gomma;

H – è il codice di velocità dello pneumatico.

È chiaro che se la vettura può essere equipaggiata con ruote di misure differenti (qui intese come diametro, ma anche come sezione), nel caso in cui si decida di sostituire le gomme con un set di pneumatici più grandi bisognerà cambiare anche i cerchi.

Ad esempio: se la carta di circolazione riporta, alla voce “Pneumatici”, le misure 195/60 R 15 e 205/55 R 16, se si vuole dotare l’auto con le ruote di misura più grande sarà necessario sostituire i cerchi (nello specifico: da quelli da 15” di diametro a quelli da 16”).

Tabella di compatibilità dei cerchi auto

Di seguito elenchiamo la tabella di equivalenza dei cerchi, secondo il rapporto fra larghezza del cerchio (espressa in pollici) e larghezza del battistrada (indicata in millimetri). Si tratta di un utile strumento, che serve a verificare le corrette misure dei cerchi acquistati.