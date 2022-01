Milano: colpisce una Ferrari con il SUV e scappa [Video]

Triste giornata per una Ferrari F8 Tributo e per il suo proprietario. La supercar del “cavallino rampante” era stata parcheggiata in una nota via dello shopping a Milano. Grande l’attenzione dei passanti per la splendida coupé della casa di Maranello, ma non tutti hanno avuto gli stessi riguardi. A un certo punto, infatti, è arrivata una persona al volante di un SUV Audi Q2 che, affrontando in modo completamente sbagliato la manovra di parcheggio, ha colpito la “rossa”, fra il dispiace dei presenti, che hanno filmato la scena.

Purtroppo, l’uomo o la donna al volante dell’auto dei “quattro anelli” ha continuato a “ferire” la Ferrari F8 Tributo con le manovre successive. Come se questo non bastasse, ha ignorato del tutto i doveri civici, dandosi alla fuga. Immagino lo stato d’animo del proprietario della supercar emiliana.

Credo che la persona col SUV non la farà franca sul piano assicurativo. La sua brutta figura e il suo comportamento poco edificante, inoltre, hanno guadagnato la viralità sul web, non certo in chiave positiva.