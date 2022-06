Michael Schumacher: in vendita la Porsche comprata in segreto

Quando manca alla F1 di oggi un personaggio come Michael Schumacher? Tantissimo, e il suo nome risuona spesso nel circus iridato. Oggi però, vogliamo parlare di Schumi non in relazione alla sua situazione di salute, che purtroppo risente ancora di quella terribile caduta sugli sci, ma per una vettura segreta custodita nel suo garage dai tempi della Ferrari.

Michael Schumacher aveva una Porsche nel 2004

La vettura che Michael Schumacher acquistò attraverso un escamotage per non destare clamore nel 2004, quando era il protagonista assoluto della F1 e dell’universo Ferrari, era una Porsche. Ebbene sì, avete capito bene, una Porsche. Nello specifico, una Carrera GT nera con i tipici loghi che, da sempre, identificano Schumi, presenti sia all’esterno che all’interno. Il 7 volte campione del mondo, all’apice della sua carriera non ha resistito al fascino del V10 della Carrera GT, un frazionamento non presente nella gamma di Maranello, lo stesso utilizzato nelle F1 dell’epoca. E così, tramite una società facente capo al suo manager, Willi Weber, è riuscito ad accaparrarsela.

Michael Schumacher in giro in gran segreto con la Porsche ai tempi della Ferrari

Ovviamente, la situazione era delicata, e almeno fino al 2008, quasi nessuno sapeva di quell’auto guidata da Michael Schumacher. Ci immaginiamo già il fenomeno di Kerpen mentre si aggirava su strade isolate con occhiali da sole e cappellino e, rigorosamente con il tetto chiuso, per non farsi riconoscere. Sicuramente, nessuno poteva tenere il suo passo su strada, quindi sarebbe stato difficile da avvicinare, ma questo modo sfuggente di vivere la sua passione per la guida ci fa amare ancora di più un personaggio che nel tempo è diventato un’autentica leggenda!

Il segreto rivelato da Elfsport

L’annuncio dell’auto, messa in vendita sulla piattaforma Elfsport, ha svelato al mondo il segreto, con testuali parole: “il veicolo è stato acquistato nuovo dalla Weber Management e messo a disposizione di Michael Schumacher, 7 volte campione del mondo di F1. Le prove di ciò sono disponibili”. Nello sponsorizzare la vendita dell’auto si legge chiaramente Carrera GT Michael Schumacher, ed è chiaro che non si tratta di un serie speciale, ma di un’auto speciale. La vettura ha all’attivo solamente 14.200 km, e, considerando il suo pedigree, richiederà un esborso notevole.