La casa automobilistica britannica MG Motor sta consolidando la propria posizione nel mercato italiano con una strategia vincente che punta su prodotti innovativi, prezzi competitivi e un’assistenza clienti di alto livello. Con una quota di mercato che sfiora il 4%, il brand si distingue per l’introduzione di nuove motorizzazioni e per un approccio che mette al centro le esigenze del cliente.

Il motore benzina

Tra le novità più rilevanti, MG ha ampliato la gamma con una nuova motorizzazione benzina per i modelli MG3 e MG ZS. Il motore 1.5 litri da 115 CV, caratterizzato da una coppia massima di 148 Nm, si aggiunge alle versioni ibride già disponibili, offrendo una scelta più ampia agli automobilisti. Questo propulsore garantisce consumi di 6,5 l/100 km e emissioni di CO2 pari a 145 g/km per la MG ZS, mentre per la citycar MG3 i consumi scendono a 6,1 l/100 km con emissioni di 137 g/km, secondo il ciclo WLTP.

Il Country Manager di SAIC Motor Italy, Andrea Bartolomeo, ha delineato i cinque pilastri della strategia del marchio: prodotto, rete commerciale, assistenza post-vendita, gestione dell’usato e promozione del brand. In particolare, l’apertura di un magazzino ricambi a Tortona ha migliorato la rapidità delle consegne, assicurando un servizio più efficiente su tutto il territorio italiano.

La MG ZS, disponibile negli allestimenti Standard e Comfort rispettivamente a 20.490€ e 22.490€, integra 14 sistemi ADAS attraverso la console MG Pilot, offrendo un pacchetto tecnologico di sicurezza avanzato. La MG3, invece, si distingue per un design pratico e funzionale, con 25 vani portaoggetti e una dotazione di sicurezza completa. I prezzi partono da 16.990€ per la versione Standard e 18.490€ per la Comfort.

Le promozioni

MG Motor ha lanciato una serie di promozioni auto per il debutto delle nuove motorizzazioni, con sconti fino a 2.000€ grazie al MG Bonus e al finanziamento MG BOOST. Ad esempio, la MG3 Standard è offerta a partire da 14.990€, mentre la MG ZS Standard parte da 18.490€. Un’altra proposta innovativa è la formula “FIFTY-FIFTY”, che consente di pagare metà del costo come anticipo e guidare l’auto per due anni senza rate né interessi.

Con l’obiettivo di coprire il 96% del territorio italiano entro la fine dell’anno, MG Motor continua a puntare su accessibilità, innovazione e un’offerta diversificata. Questo approccio strategico ha già portato a un significativo incremento delle vendite, con quasi 100.000 vetture circolanti in Italia. Grazie alla combinazione di motori efficienti, prezzi competitivi e una garanzia di 7 anni, il brand britannico si conferma una scelta di riferimento per chi cerca qualità e convenienza.